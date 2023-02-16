"Красная черта для Путина": США не поощряют Украину в вопросе возвращения Крыма, — Politico

По информации журналистов, в частном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что внимание Вашингтона направлено на то, чтобы помочь Украине продвинуться туда, где идет борьба, в основном на востоке.

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Попытки Украины вернуть оккупированный Крым станут для президента РФ "красной линией", которая может привести к более широкой реакции Москвы. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время неофициального телефонного разговора с экспертами, сообщает издание Politico.

По информации журналистов, такой прогноз он озвучил после того как кто-то спросил, готовы ли США помочь Украине реализовать ее долгосрочную цель по возвращению территории, захваченной российскими войсками.

По словам четырех человек, знакомых с ситуацией, Блинкен заявил, что Вашингтон "неактивно" поощряет Киев вернуть под контроль аннексированный полуостров. Основное внимание администрации США направлено на то, чтобы помочь Украине продвинуться туда, где идет борьба, в основном на востоке.

Два собеседника рассказали, что госсекретарь создал впечатление, что США не считают разумным шагом пойти в наступление для деоккупации Крыма в настоящее время. Они подчеркнули, что Энтони Блинкен не сказал эти слова напрямую.

Двое других источников заявили, что госсекретарь отметил, что решение о том, куда идти в наступление и что возвращать под контроль, принимают исключительно власти Украины, а не Америка. Это дало им понять, что Блинкен более открыт для потенциальной украинской битве за Крым.

"В целом сообщение состоит в том, что существует большая неопределенность в отношении того, как все пойдет дальше, с реальными вопросами о способности любой из сторон добиться больших успехов", — сказал один из людей.

Государственный департамент США отказался комментировать содержание звонка.

Напомним, 15 февраля СМИ сообщали, что Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом в Польше. По информации журналистов, президент Украины представит мирный план, который призван указать, что Киев намерен вернутся к границам 1991 года.

4 февраля бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что россияне жестко ответят, если ВСУ ударят по Крыму с помощью западного оружия. По его словам, "запылает вся Украина", а Россия может использовать любое оружие, в том числе ядерное.