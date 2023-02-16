"Червона лінія для Путіна": США не заохочують Україну у питанні повернення Криму, — Politico

За інформацією журналістів, у приватній розмові держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що увага Вашингтона спрямована на те, щоб допомогти Україні просунутися туди, де точиться боротьба, переважно на сході.

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Спроби України повернути окупований Крим стануть для президента РФ "червоною лінією", яка може призвести до більш широкої реакції Москви. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час неофіційної телефонної розмови з експертами, повідомляє видання Politico.

За інформацією журналістів, такий прогноз він озвучив після того, як хтось запитав, чи готові США допомогти Україні реалізувати її довгострокову мету щодо повернення території, захопленої російськими військами.

За словами чотирьох людей, знайомих із ситуацією, Блінкен заявив, що Вашингтон "неактивно" заохочує Київ повернути під контроль анексований півострів. Основна увага адміністрації США спрямована на те, щоб допомогти Україні просунутися туди, де точиться боротьба, переважно на сході.

Два співрозмовники розповіли, що держсекретар створив враження, що США не вважають розумним кроком піти у наступ для деокупації Криму. Вони наголосили, що Ентоні Блінкен не сказав ці слова безпосередньо.

Двоє інших джерел заявили, що держсекретар зазначив, що рішення про те, куди йти в наступ і що повертати під контроль, ухвалює виключно влада України, а не Америка. Це дало їм зрозуміти, що Блінкен більш відкритий для потенційної української битви за Крим.

"Загалом повідомлення полягає в тому, що існує велика невизначеність щодо того, як усе піде далі, з реальними питаннями про здатність будь-якої зі сторін досягти великих успіхів", — сказав один із людей.

Державний департамент США відмовився коментувати зміст дзвінка.

Нагадаємо, 15 лютого ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський зустрінеться із Джо Байденом у Польщі. За інформацією журналістів, президент України представить мирний план, покликаний вказати, що Київ має намір повернутися до кордонів 1991 року.

4 лютого колишній президент РФ Дмитро Медведєв пригрозив, що росіяни жорстко дадуть відповідь, якщо ЗСУ вдарять по Криму за допомогою західної зброї. За його словами, "запалає вся Україна", а Росія може використати будь-яку зброю, зокрема ядерну.