У Кремлі усвідомили, що Крим потрібно повернути Україні, а настрої жителів змінюються, — ГУР МО

Представник ГУР МО вважає, що в Криму Путіну перестали вірити навіть ті, кому симпатизувала його політика щодо України.

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У Кремлі почали усвідомлювати, що Кримський півострів незабаром буде повернуто під контроль України. Про це інформаційному агентству "АрміяInform" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Ще задовго до подій 2014 року було багато індикаторів, які сигналізували, що Україні потрібна чітка стратегія на випадок ескалації з боку Російської Федерації. Як зазначили далі в ГУР МО, її не було, що призвело до незаконної анексії півострова 9 років тому.

"В умовах, коли представники влади, наділені повноваженнями давати відповідні накази, фактично працювали на користь Росії та роками підривали нашу обороноздатність, а ворог системно готувався до захоплення Криму, про ефективність спроб завадити окупації говорити не доводиться", — коментує Вадим Скібіцький.

Представники української розвідки наразі ретельно вивчають динаміку настроїв місцевих мешканців у Криму. Ставлення до керівництва Кремля змінюється навіть у тих, кому раніше симпатизувала політика Володимира Путіна.

Що стосується деокупації Кримського півострова, Вадим Скібіцький зазначив, що процес враховуватиме воєнні, економічні, соціально-гуманітарні та юридичні аспекти.

"Після відновлення територіальної цілісності України, у Криму буде реалізовано комплекс необхідних програм для відновлення там нормального та безпечного життя. Кримський півострів знову стане популярним українським курортом", — підсумував представник ГУР МО України.

16 лютого портал Politico зазначав, що США не заохочують Україну в питанні повернення Криму. За інформацією журналістів, у приватній розмові держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що увага Вашингтона спрямована на те, щоб допомогти Україні просунутися туди, де точиться боротьба, переважно на сході.

Також 16 лютого генерал у відставці Бен Годжес на Kyiv Jewish Forum заявив, що Путін втратить владу до кінця року. Деокупація Кримського півострова може відіграти вирішальну роль у цьому питанні.