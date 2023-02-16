Крим визначить усе: генерал США вважає, що Путін втратить владу до кінця року

На думку американського генерала у відставці Бена Годжеса, Україна не зможе відчувати себе у безпеці та економічно відновлюватись, поки півострів перебуває в окупації. А втраті влади Путіним також сприяють "тектонічні сили, які стикаються одна з одною".

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Новий наступ російської армії нічого не дасть Кремлю, а лише створить нові передумови, щоб Володимира Путіна відсторонили від влади. Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес на Kyiv Jewish Forum.

Генерал висловив упевненість, що війна в Україні розпочалася лише з ініціативи особисто Володимира Путіна.

"Я буду здивований, якщо він все ще буде при владі до кінця цього року. Думаю, що в Росії зараз дуже багато тектонічних сил, які стикаються одна з одною", — сказав Годжес, додавши, що російському президенту буде дуже важко утримати владу, якщо українські військові звільнять Крим.

Генерал заявив, що Україна не зможе відчувати себе у безпеці та відновити економіку, доки Крим буде під російською окупацією. Він зазначив, що Чорноморський флот може блокувати виходи з Одеси, а сам півострів є стартовим майданчиком для російських літаків.

"Якби відбулося врегулювання шляхом переговорів, коли Україна погодилася або на неї чинили тиск з метою відмовитися від Криму, тоді росіяни просто чекали б кілька років, доки ми не втратимо інтерес, перейдемо до чогось іншого, а потім вони почали б знову. Тому я вважаю, що Крим є вирішальною територією. Коли Україна звільнить Крим, то за ним буде і Донбас", — спрогнозував Годжес під час включення з Вашингтона.

Він додав, що українським військовим необхідно передати зброю великої дальності, щоб вони могли блокувати Крим та змусити російські війська залишити півострів.

Нагадаємо, видання Politico у своєму матеріалі від 15 лютого проаналізувало, чому Путін програв газову війну з Європою.

Крім того, 16 лютого колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що під час роботи над Мінськими угодами Москва спочатку виходила з того, що документ не буде виконано.