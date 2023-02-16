РФ спочатку виходила з того, що Мінські угоди не будуть виконані, — Сурков

Експомічник Путіна повідомив, що задоволений нинішніми діями Росії щодо України та радий її "розширенню" на захід за рахунок окупації українських територій.

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Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що під час роботи над Мінськими угодами Москва спочатку виходила з того, що документ не буде виконано. Про це він зізнався в інтерв'ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову.

Сурков також повідомив, що задоволений нинішніми діями Росії щодо України та радий її "розширенню" на захід за рахунок окупації українських територій. На його думку, дії російської армії на фронті є ефективними.

Крім того він вважає, що в майбутньому Росії вдасться нормалізувати відносини з країнами Заходу.

Нагадаємо, 7 грудня колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що підписання Мінських угод у 2014 році були спробою дати Україні час, щоб стати сильнішою. За її словами, Україна зразка 2014/15 — це не Україна сьогодні.

Після цього 9 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що потрібно було розпочинати повномасштабне вторгнення раніше, тому що Москву "обманювали". Він сказав, що розраховував домовитися в межах Мінських угод, але Україна та посередники нібито відмовилися їх виконувати.

18 січня спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував влаштувати трибунал над Меркель і експрезидентом Франції Франсуа Олландом. За його словами, політики разом із українською владою нібито задумували розпочати світову війну.

9 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписання Мінських угод було поступкою Росії. За його словами, в документ не включили питання Криму, тому він повідомив Путіну та посередникам, що договір не може бути виконаний.