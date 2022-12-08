"Капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи": Данілов відповів Меркель на слова про переговори з РФ

Секретар РНБО відреагував на слова Ангели Меркель про те, що всі війни закінчуються дипломатичним шляхом. Він також заявив, що ексканцлерка брала участь у Мінських переговорах, але результати відомі.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував слова колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель про те, що воєнні дії закінчуються за столом переговорів, і російсько-українська війна також завершиться. За його словами, цього разу стіл може не знадобитися, бо капітуляцію Володимира Путіна можна ухвалити стоячи. Про це він написав у Twitter.

Данілов також заявив, що Ангела Меркель брала участь у Мінських угодах, проте результати відомі.

"Для припинення війни Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію Путіна можна прийняти і стоячи. P.S. Пані брала участь у "Мінських угодах", результати відомі", — написав він.

Що казала Меркель?

Німецька політикиня 7 грудня дала інтерв'ю виданню Die Zeit, де розповіла, що не знає, коли закінчиться війна в Україні, але це відбудеться за столом переговорів.

"Колись вона закінчиться переговорами, всі війни закінчуються за столом переговорів", — сказала вона.

Крім того, Ангела Меркель заявила, що Мінські угоди 2014 року були спробою дати час Україні, що допомогло Києву стати сильнішим. За її словами, Україна зразка 2014/15 — це не Україна сьогодні.

Однак ексканцлерка також визнала, що реакція світу на окупацію українського Криму Росією була недостатньою.

"Ми мали швидше реагувати на агресію Росії", — заявила вона.

Нагадаємо, 7 грудня президент Росії Володимир Путін повідомив, що війна в Україні може стати тривалим процесом. Він сказав, що "значним результатом" вторгнення є анексія українських територій та люди, які "живуть тепер із нами".

Раніше, 18 листопада, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що дипломатичне врегулювання війни означає капітуляцію України. За його словами, після успішного контрнаступу ЗСУ Кремль вимагає повного припинення вогню.