Секретарь СНБО отреагировал на слова Ангелы Меркель о том, что все войны заканчиваются дипломатическим путем. Он также заявил, что экс-канцлер принимала участие в Минских переговорах, но "результаты известны".

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей обороны прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что военные действия заканчиваются за столом переговоров, и российско-украинская война завершится также. По его словам, в этот раз стол может не понадобиться, потому что капитуляцию Владимира Путина можно принять стоя. Об этом он написал в Twitter.

Данилов также заявил, что Ангела Меркель принимала участие в Минских соглашениях, однако "результаты известны".

"Для прекращения войны Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять стоя. P.S. Фрау принимала участие в "Минских соглашениях", результаты известны", — написал он.

Что говорила Меркель?

Немецкий политик 7 декабря дала интервью изданию Die Zeit, где рассказала, что не знает, когда именно закончится война в Украине, но это произойдет за столом переговоров.

"Когда-то она закончится переговорами, все войны заканчиваются за столом переговоров", — сказала она.

Кроме того, Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине, что помогло Киеву стать сильнее. По ее словам, Украина образца 2014/15 — это не Украина сегодня.

Однако экс-канцлер также признала, что реакция мира на оккупацию украинского Крыма Россией была недостаточной.

"Мы должны были быстрее реагировать на агрессию России", — заявила она.

Напомним, 7 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что война в Украине может стать длительным процессом. Он сказал, что "значимым результатом" вторжения является аннексия украинских территорий и люди, которые "живут теперь с нами".

Ранее, 18 ноября советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что дипломатическое урегулирование войны означает капитуляцию Украины. По его словам, после успешного контрнаступления ВСУ Кремль потребовал полного прекращения огня.