Война в Украине может стать длительным процессом, — Путин (видео)

Российский диктатор заявил, что "значимым результатом" вторжения является аннексия украинских территорий и люди, которые "живут теперь с нами".

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Президент России Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" на территории Украины может стать длительным процессом. Однако значимым результатом вторжения является аннексия захваченных украинских территорий. Об этом глава Кремля заявил во время выступления в совете по правам человека.

"Конечно, это длительный процесс может быть, но появление новых территорий — значимый результат для России, Азовское море стало внутренним морем… а самое главное — люди, которые там живут, они теперь с нами", — сказал он.

Мобилизация в РФ

Путин также прокомментировал вопрос объявления новой волны мобилизации на территории России. По его словам, разговоры об этом "больше не имеют смысла". Потому что во время осенней волны на войну призвали 300 тысяч российских граждан, половина из них все еще находятся в резерве.

"150 тысяч мобилизованных до сих пор находятся на полигонах минобороны — это резерв", — заявил президент РФ.

Также 150 тысяч отправились воевать на территорию Украины, из них только 77 тысяч — в боевых подразделениях, остальные в войсках "теробороны".

Война в Украине

Владимир Путин заявил, что война в 2014 была начата не Россией, а украинскими политиками, которые пришли к власти в результате "государственного переворота".

"Война была начата украинскими тогда властями, пришедшим в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота, для подавления волеизъявления граждан, проживавших на Донбассе", — добавил глава Кремля.

Он также заявил, что международные партнеры молчат, когда им говорят, что они должны были гарантировать выполнение "минских соглашений". В результате чего РФ "не оставили других шансов для решения вопросов Донбасса".

Дезертиры в ВС РФ

Владимир Путин заявил, что дезертирства среди российских военных на войне в Украине якобы нет, а есть только "отдельные случаи". По его словам, Украина якобы публично расстреливает за попытку покинуть боевые позиции, в РФ такого нет.

"У нас не только ничего подобного нет, у нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее, это все чушь, это фейки, которые не имеют никаких оснований. Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше", — утверждает он.

Напомним, 7 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ пытается заморозить войну в Украине, чтобы начать новое наступление весной. Он считает что в зимние месяцы военные действия перейдут в более спокойную фазу. Однако обе стороны намерены перегруппировать и перевооружить свои войска.

Ранее, 6 декабря глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что РФ в январе объявит новую полноценную волну мобилизации. Он отметил, что призыв на фронт в РФ не прекращается, с первых дней декабря российские граждане начали снова получать повестки.