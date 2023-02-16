РФ изначально исходила из того, что Минские соглашения не будут выполнены, — Сурков

Экс-помощник Путина сообщил, что удовлетворен нынешними действиями России по отношению к Украине и рад ее "расширению" на запад за счет оккупации украинских территорий.

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Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что при работе над Минскими соглашениями Москва изначально исходила из того, что документ не будет выполнен. Об этом он признался в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Сурков также сообщил, что удовлетворен нынешними действиями России по отношению к Украине и рад ее "расширению" на запад за счет оккупации украинских территорий. По его мнению, действия российской армии на фронте являются эффективными.

Кроме того, он считает, что в будущем России удастся нормализировать отношения со странами Запада.

Напомним, 7 декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписание Минских соглашений в 2014 году были попыткой дать Украине время, чтобы стать сильнее. По ее словам, Украина образца 2014/15 — это не Украина сегодня.

После этого, 9 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что нужно было начинать полномасштабное вторжение раньше, потому что Москву "обманывали". Он сказал, что рассчитывал договориться в рамках Минских соглашений, но Украина и посредники якобы отказались их исполнять.

18 января спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил устроить трибунал над Меркель и экс-президентом Франции Франсуа Олландом. По его словам, политики вместе с украинскими властями якобы замышляли начать мировую войну.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписание Минских соглашений было уступкой России. По его словам, в документ не был включен вопрос Крыма, поэтому он сообщил Путину и посредникам, что договор не может быть выполнен.