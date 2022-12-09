"Нас обманывали": РФ должна была начать вторжение в Украину раньше, — Путин (видео)

Президент РФ заявил, что рассчитывал договориться в рамках Минских соглашений, но Украина и посредники якобы отказались их исполнять.

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Президент России Владимир Путин заявил, что полномасштабную война против Украины должна была начаться раньше. Он утверждает, что рассчитывал договориться в рамках Минских соглашений, которые Украина и посредники якобы отказалась исполнять. Об этом сообщает российское издание "РБК".

Путин прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая сказала, что подписание Минских соглашений в 2014 году позволили Украине дать время, что помогло Киеву стать сильнее. По его словам, такое заявление разочаровывает и указывает на то, что никто эти соглашения не собирался исполнять, а "Россию обманывали".

"Оказывается, все эти Минские соглашения никто не собирался исполнять… Оказывается и они тоже нас обманывали. Видимо, мы поздно сориентировались. Раньше нужно было все это начинать", — заявил он.

Что означают слова о длительной войне в Украине?

Президент России также объяснил свои утверждения о том, что война в Украине может стать длительным процессом. Он заявил, что имел в виду урегулирование, а со "спецоперацией все стабильно".

"Там проблем нет. А вот процесс урегулирования в целом будет непростым… Всем участникам процесса придется смириться с реалиями, которые складываются на земле", — сказал Путин.

Напомним, 7 декабря Владимир Путин сказал, что "значимым результатом" вторжения в Украину является аннексия украинских территорий и люди, которые "живут теперь с нами".

Кроме того, российский диктатор потребовал от Украины репарации за "ущерб Донбассу". По его подсчетам, эта сумма составляет 1 трлн 321 млрд рублей. Путин считает, что Киев должен выплатить репарации и за другие аннексированные украинские территории.