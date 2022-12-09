"Нас обманювали": РФ мала розпочати вторгнення в Україну раніше, — Путін (відео)

Президент РФ заявив, що розраховував домовитися в межах Мінських угод, але Україна та посередники нібито відмовилися їх виконувати.

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що повномасштабна війна проти України мала розпочатися раніше. Він стверджує, що розраховував домовитись у межах Мінських угод, які Україна та посередники нібито відмовилася виконувати. Про це повідомляє російське видання "РБК".

Путін прокоментував слова колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка сказала, що підписання Мінських угод у 2014 році дозволило Україні дати час, що допомогло Києву стати сильнішим. За його словами, така заява розчаровує та вказує на те, що ніхто ці угоди не збирався виконувати, а "Росію обманювали".

"Виявляється, всі ці Мінські угоди ніхто не збирався виконувати... Виявляється, і вони теж нас обманювали. Мабуть, ми пізно зорієнтувалися. Раніше треба було все це починати", — заявив він.

Що означають слова про тривалу війну в Україні?

Президент Росії також пояснив свої твердження про те, що війна в Україні може стати тривалим процесом. Він заявив, що мав на увазі врегулювання, а зі "спецоперацією все стабільно".

"Там проблем немає. А ось процес врегулювання загалом буде непростим... Всім учасникам процесу доведеться змиритися з реаліями, що складаються на землі", — сказав Путін.

Нагадаємо, 7 грудня Володимир Путін сказав, що "значним результатом" вторгнення в Україну є анексія українських територій та люди, які "живуть тепер із нами".

Крім того, російський диктатор вимагає від України репарації за "збитки Донбасу". За його підрахунками, ця сума складає 1 трлн 321 млрд рублів. Путін вважає, що Київ має виплатити репарації і за інші анексовані українські території.