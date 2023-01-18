Минские соглашения: спикер Госдумы РФ предложил устроить трибунал над Меркель и Олландом

Вячеслав Володин считает, что соглашения 2014 года при посредничестве бывшего канцлера ФРГ и экс-президента Франции дали время Украине на "милитаризацию". Более того главы государств вместе с украинскими властями якобы замышляли начать мировую войну.

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Признания бывших лидеров европейских стран Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о том, что подписание Минских соглашений дали время Украине для того, чтобы "стать сильнее" должны быть использованы как доказательства для международного военного трибунала. Такое мнение 18 января высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В своем заявлении Володин также упомянул секретаря СНБО Алексея Данилова, который в интервью "Суспільне Новини" заявил о том, что украинские власти готовили общество к войне с РФ.

"Подготовка шла сумасшедшая… Задание было президента, задание было Совета нацбезопаности и обороны подготовить общество к войне. Общество к войне было готово", — сказал Данилов.

В связи с этим Володин пришел к выводу, что заключение Минских соглашений предоставило время и возможность Украине на "милитаризацию", поэтому начало полномасштабного вооруженного вторжения России "оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение".

"Это заявление, а также откровения Меркель и Олланда, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны", — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы убежден, что признания украинских властей и бывших европейских лидеров, должны быть использованы в качестве доказательной базы для международного военного трибунала, поскольку, по словам Володина, они замышляли начать мировую войну.

Напомним, бывший канцлер Германии Ангела Меркель 7 декабря в интервью изданию Die Zeit рассказала о том, что Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине, что помогло Киеву стать сильнее. По ее словам, нынешняя ситуация в Украине должна разрешиться дипломатическим путем за столом переговоров. В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что стол может и не понадобиться, потому что капитуляцию Владимира Путина можно принять стоя.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин 21 ноября 2022 потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский после полномасштабной войны с Россией предстал перед трибуналом. Такое заявление прозвучало после публикации видео, на котором россияне "сдавались" в плен, а один из оккупантов открыл огонь из автомата.