У Путина требуют, чтобы Зеленский предстал перед военным трибуналом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину "нацистским государством" после публикации видео, на котором россияне "сдавались" в плен, а один из оккупантов открыл огонь из автомата.

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Президент Украины Владимир Зеленский после полномасштабной войны с Россией должен предстать перед трибуналом. Такое требование выдвинул спикер Государственной думы страны-агрессора Вячеслав Володин.

В частности, соратник Владимира Путина прокомментировал "сдачу" в плен российских военнослужащих, один из которых при бойцах Вооруженных сил открыл огонь и обрек на смерть своих сослуживцев.

Володин в своем Telegram-канале умолчал тот факт, что солдаты ВС РФ осуществили имитацию сдачи в плен и заявил, что "украинские военные ведут себя как фашисты". Спикер Госдумы также возмутился тем, что европейские лидеры никак не прокомментировали видео, на котором можно увидеть, что российские солдаты имитировали пленение.

"Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства. Такое же молчание в 30-х годах прошлого века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан. История ничему не учит. Страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови", — продолжил Володин в своем Telegram-канале.

Подытоживая, соратник Владимира Путина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом.

Отметим, что несколькими днями ранее в соцсетях появилось видео, на котором российские военнослужащие "сдавались" в плен. Один из захватчиков вышел на бойцов ВСУ с оружием, чем обрек на смерть своих сослуживцев. Российские пропагандисты после публикации ролика начали обвинять украинских солдат в совершении военного преступления.

Стоит отметить, что на видео попал кадр, когда один из захватчиков решил не сдаваться в плен и открыл стрельбу из автомата по солдатам ВСУ. Действия российского военнослужащего, согласно Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, являются имитацией сдачи в плен и военным преступлением.