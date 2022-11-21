У Путіна вимагають, щоб Зеленський постав перед військовим трибуналом

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін назвав Україну "нацистською державою" після публікації відео, на якому росіяни "здавалися" в полон, а один із окупантів відкрив вогонь із автомата.

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Президент України Володимир Зеленський після повномасштабної війни з Росією має постати перед трибуналом. Таку вимогу висунув спікер Державної думи країни-агресора В'ячеслав Володін.

Зокрема, соратник Володимира Путіна прокоментував "здачу" в полон російських військовослужбовців, один із яких у присутності бійців Збройних сил відкрив вогонь і прирік на смерть своїх товаришів зі служби.

Володін у своєму Telegram-каналі промовчав про той факт, що солдати ЗС РФ здійснили імітацію здачі в полон, і заявив, що "українські військові поводяться, як фашисти". Спікер Держдуми також обурився тим, що європейські лідери не прокоментували відео, на якому можна побачити, що російські солдати імітували полон.

"Київський режим заслуговує на найсуворіше покарання за свої звірства. Таке ж мовчання у 30-х роках минулого століття призвело до створення фашистської держави, початку Другої світової війни та загибелі мільйонів мирних громадян. Історія нічого не вчить. Країни, які співпрацюють із київським режимом, повинні розуміти, що підтримують нацистську державу, садистів, у яких руки по лікоть у крові", — продовжив Володін у своєму Telegram-каналі.

Підсумовуючи, соратник Володимира Путіна заявив, що президент України Володимир Зеленський має постати перед трибуналом.

Зазначимо, що за кілька днів до цього в соцмережах з'явилося відео, на якому російські військовослужбовці "здавалися" в полон. Один із загарбників вийшов на бійців ЗСУ зі зброєю, чим прирік на смерть своїх товаришів зі служби. Російські пропагандисти після публікації ролика почали звинувачувати українських солдатів у скоєнні воєнного злочину.

Варто зазначити, що на відео потрапив кадр, коли один із загарбників вирішив не здаватися в полон і відкрив стрілянину з автомата по солдатах ЗСУ. Дії російського військовослужбовця, згідно з Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими, є імітацією здачі в полон і воєнним злочином.