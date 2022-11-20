"Здача" у полон російських солдатів: Україна проведе розслідування щодо ситуації

Групу російських військових бійці ЗСУ змусили здаватися в полон. Однак один з бійців вирішив цього не робити, чим прирік усю свою групу на загибель.

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Україна розслідує відео з нібито вбивством російських солдатів, які здалися в полон. Про це віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила у коментарі для The Associated Press.

У мережі з'явилося відео, на якому видно з десяток російських солдатів, які "здавались" у полон. Російські пропагандисти стверджують, що ЗСУ нібито розстріляли солдатів, попри те, що вони опустили зброю. Своє твердження вони ґрунтують на кадрах з іншого відео. Безпілотник записав солдатів РФ, що лежать на землі, в крові.

Після цього пропагандисти почали звинувачувати ЗСУ у воєнному злочині та порушенні правил ведення війни. За словами Стефанішиної, ймовірність правдивості заяв російської сторони вкрай мала. Кадри, на які спираються у РФ, відредаговані, а українські військові не зацікавлені в будь-якій карі.

Щобільше, Стефанішина стверджує, що ЗСУ отримали наказ брати в полон якнайбільше російських солдатів, щоб поповнювати обмінний фонд.

"Кожен потенційний страчений російський солдат — це якийсь українець, якого не можна поміняти, тому дух і логіка тут відсутні", — наголосила віцепрем'єрка.

Також Ольга Стефанішина не відкидає проведення міжнародного розслідування. У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні закликали розслідувати ситуацію, зазначають журналісти AP.

Додамо, що у мережі проаналізували відео зі здаванням у полон солдатів РФ. В останні секунди видно, що один з окупантів вирішив не здаватися і відкрив стрілянину з автомата.

[ + – ] Російський солдат, який відмовився здаватися в полон

Імітація здачі в полон є воєнним злочином, згідно з Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, сили ЗС РФ розкололися після відступу з Херсона.

13 листопада ЗСУ звільнили Макіївку в Луганській області. До Кремінної залишилося менше ніж 25 км.