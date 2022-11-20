"Сдача" в плен российских солдат: Украина проведет расследование по ситуации

Группу российских военных бойцы ВСУ принудили сдаваться в плен. Однако один из бойцов решил этого не делать, чем обрек всю свою группу на гибель.

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Украина расследует видео с якобы убийством российских солдат, которые сдались в плен. Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в комментарии для The Associated Press.

В сети появилось видео, на котором виден с десяток российских солдат, которые "сдавались" в плен. Российские пропагандисты утверждают, что ВСУ якобы расстреляли солдат несмотря на то, что они опустили оружие. Свое утверждение они основывают на кадры с другого видео. Беспилотник записал лежащих на земле солдат РФ в крови.

После этого пропагандисты начали обвинять ВСУ в военном преступлении и нарушении правил ведения войны. По словам Стефанишиной, вероятность правдивости заявлений российской стороны крайне мала. Кадры, на которые опираются в РФ отредактированы, а украинские военные не заинтересованы в чей-либо казни.

Более того, Стефанишина утверждает, что ВСУ получили приказ брать в плен как можно больше российских солдат, чтобы пополнять обменный фонд.

"Каждый потенциальный казненный российский солдат — это какой-то украинец, которого нельзя поменять, поэтому дух и логика тут отстувтуют", — подчеркнула вице-премьер.

Также Ольга Стефанишина не исключает проведения международного расследования. В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине призвали расследовать случай, отмечают журналисты AP.

Добавим, что в сети проанализировали видео со сдачей в плен солдат РФ. В последние секунды видно, что один из оккупантов решил не сдаваться и открыл стрельбу из автомата.

[ + – ] Российский солдат, который отказался сдаваться в плен

Имитация сдачи в плен является военным преступлением, согласно Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными.

Напомним, по данным британской разведки, силы ВС РФ раскололись после отступления из Херсона.

13 ноября ВСУ освободили Макеевку в Луганской области. До Кременной осталось менее 25 км.