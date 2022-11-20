Вражеские войска расколоты. Британская разведка рассказала, как россияне отступали из Херсона

Во время отступления потери техники ВС РФ исчислялись десятками единиц, а не сотнями. Кроме того, большинство оставленного вооружения было уничтожено самими россиянами, чтобы не оставлять его ВСУ. Но привычка скрывать правду о происходящем осталась, отмечают в MI6.

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Российские войска по-прежнему расколоты из-за низкого уровня руководства младшего и среднего звена, а также привычки к сокрытию реальной обстановки на фронте. Об этом рассказали в разведке Великобритании.

"Например, в последние месяцы две роты, подчиненные Восточному военному округу, бежали после того, как их командир был убит. Другие офицеры, вероятно, солгали, пытаясь скрыть этот инцидент", — сообщили разведчики.

Однако недавний отход российских войск из правого берега Днепра в Херсонской области состоялся в относительно хорошем порядке по сравнению с предыдущими крупными отступлениями России во время полномасштабной войны.

Разведчики отметили, что такие действия, вероятно, объясняются более эффективным единым оперативным командованием оккупационными силами под руководством Сергея Суровикина.

По данным ведомства, во время отступления потери техники ВС РФ исчислялись десятками единиц, а не сотнями. Кроме того, большинство оставленного вооружения было уничтожено самими россиянами, чтобы не оставлять его Вооруженным силам Украины.

Напомним, 18 ноября в Минобороны Британии рассказали, что ВС РФ укомплектовывают части, выведенные из Херсона. Их перебросят на бахмутское направление в Донецкой области. По информации разведки, россияне строят новые системы траншей у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями.

Ранее, 12 ноября спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что переброска оккупантов из Херсона на восток может отразиться на интенсивности боев. Украинские военные снижают потенциал ВС РФ на юге страны.