Ворожі війська розколоті. Британська розвідка розповіла, як росіяни відступали з Херсона

Під час відступу втрати техніки ЗС РФ нараховувалися десятками одиниць, а не сотнями. Крім того, більшість залишеного озброєння знищили самі росіяни, щоб не залишати його ЗСУ. Але звичка приховувати правду про те, що відбувається, залишилася, зазначають у MI6.

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Російські війська, як і раніше, розколоті через низький рівень керівництва молодшої та середньої ланки, а також звички до приховання реальної ситуації на фронті. Про це розповіли у розвідці Великобританії.

"Наприклад, останніми місяцями дві роти, підпорядковані Східному військовому округу, бігли після того, як їхнього командира було вбито. Інші офіцери, ймовірно, збрехали, намагаючись приховати цей інцидент", — повідомили розвідники.

Однак нещодавній відхід російських військ з правого берега Дніпра в Херсонській області відбувся у відносно хорошому порядку, порівняно з попередніми великими відступами Росії під час повномасштабної війни.

Розвідники зазначили, що такі дії, ймовірно, пояснюються ефективнішим єдиним оперативним командуванням окупаційними силами під керівництвом Сергія Суровікіна.

За даними відомства, під час відступу втрати техніки ЗС РФ нараховувалися десятками одиниць, а не сотнями. Крім того, більшість залишеного озброєння знищили самі росіяни, щоб не залишати його Збройним силам України.

Нагадаємо, 18 листопада у Міноборони Британії розповіли, що ЗС РФ укомплектовують частини, виведені з Херсона. Їх перекинуть на бахмутський напрямок у Донецькій області. За інформацією розвідки, росіяни будують нові системи траншей біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями.

Раніше, 12 листопада спікер східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заявив, що перекидання окупантів з Херсона на схід може позначитися на інтенсивності боїв. Українські військові знижують потенціал ЗС РФ на півдні країни.