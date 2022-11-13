До Сватово и Кременной менее 25 км: ВСУ освободили Макеевку в Луганской области, — ОВА (видео)

Судя по видео, снятом украинскими защитниками, село полностью разрушено. На обочинах видна разбитая техника врага.

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ВСУ деоккупировали село Макеевка Сватовского района в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА.

Военные уже опубликовали видео, снятое в селе, освобожденном от ВС РФ. На видео украинские военные едут на БМП и снимают, во что превратилось село за то время, пока в нем стояли российские военные.

[ + – ] ВСУ освободили Макеевку в Луганской области

Большинство домов разрушены или сильно повреждены, на обочинах видна разбитая техника врага. "Было нелегко", — говорится в подписи к видео.

Ранее о ситуации на Луганском направлении рассказывал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко. Он отмечал, что ситуация на этом направлении была сложной из-за плохой погоды, которая усложняла продвижение ВСУ.

Также сообщалось, что на Сватовском направлении враг несет огромные потери, поскольку что мобилизованных россиян бросают в наступление без поддержки техники. Позже эта информация получила подтверждение, когда родственники мобилизованных из Воронежской области стали жаловаться, что их мужей и сыновей бросили на передовую, а командование сбежало. Один из военнослужащих, которому удалось выжить, Алексей Агафонов, рассказал, что ночью 2 ноября весь батальон привезли на линию столкновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.

"Нас выбросили в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было 3 лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а к утру начался обстрел – артиллерия, "грады", минометы, коптеры, нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу сбежали. Из 570 человек целых 29, еще 12 ранены, остальные – все", – отметил россиянин.

А 7 ноября в Луганской области на Сватовском направлении бойцам 92-й бригады сдался в плен 21 мобилизованный россиянин. Большинство сдавшихся — жители Москвы и Московской области, сдаться они решили по своей инициативе, так как командование отправило их на верную смерть.