"Нас просто бросили на убой": под Сватово в плен сдались два десятка оккупантов (видео)

"Уловом" 92-й бригады ВСУ стали жители Москвы и Подмосковья, которые не захотели становиться пушечным мясом и проклинают своих командиров.

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7 ноября в Луганской области на Сватовском направлении бойцам 92-й бригады сдался в плен 21 мобилизованный россиянин, сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. В бригаде рассказали, что среди оккупантов большинство — жители Москвы и Московской области, сдаться они решили по своей инициативе, так как командование отправило их на верную смерть.

"Командование бросает. Мы — военнослужащие 9-го полка, нас просто бросили на убой, — пояснили пленные. — Мы трое суток не ели, не пили, жили в мокрых окопах. Свои же по нам шмаляли. Связи не было. Мы говорим как есть, без вранья".

По их словам, верить обещаниям командования о том, что мобилизованные пройдут курс обучения, верить нельзя: всех сразу бросают на "передок" в качестве пушечного мяса. При этом в плену с ними обращаются лучше, чем в своем полку.

"Командование в первую очередь покидает корабль. Начался обстрел — они убежали первыми", — рассказали сдавшиеся.

Цаплиенко напомнил, что желающие сдаться в плен российские военнослужащие или их родные могут обратиться на круглосуточную "горячую линию" Координационного штаба по обращению с военнопленными по телефонам +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

Ранее спикер группировки войск "Восток" Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что оккупанты несут большие потери в районе Бахмута, Авдеевки, Кременной и Сватово. Каждый день счет идет на сотни убитых.

При этом командование оккупантов постоянно бросает мобилизованных и заключенных в безнадежные атаки на позиции ВСУ в районе Сватово и Кременной, пытаясь пробить оборону. В результате такой тактики шансов выжить на передовой у оккупантов практически нет.

Напомним, на фоне сообщений о падении боевого духа в рядах оккупационных войск и многочисленных жалоб российское руководство решило повысить суммы выплат мобилизованным и добровольцам. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым оккупантам гарантируется единовременная выплата в размере 195 тыс. рублей (около $3150 по официальному курсу).