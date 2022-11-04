ВС РФ пытаются прорвать оборону ВСУ в районе двух населенных пунктов Луганской области, — ОВА

РФ переправила в регион большое количество мобилизированных и заключенных россиян, их первыми бросают в атаку, после чего они погибают.

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Российские войска пытаются пробить оборону Вооруженных сил Украины в районе двух населенных пунктов Луганской области — Сватово и Кременной. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, атаки российских войск осуществляются постоянно.

"Обстрелов огромное количество, их сотни в день, постоянно обстреливаются позиции", — рассказал он.

Кроме того, в регион переправили большое количество мобилизированных и заключенных россиян. Однако их российское командование не считает. Гайдай объяснил тактику ВС РФ:

обстрел позиций украинских военных;

после этого отправляются подразделения с мобилизированными в наступление, где они погибают;

такие действия оккупанты совершаются несколько раз, а тела никто не забирает.

"Луганская земля усыпана телами погибших орков. Каждый раз при атаках россияне отправляют на разведку, в которой не выжить, своих солдат количеством до взвода. Они гибнут, и идут следующие, дальше еще и еще", — заявил глава ОВА.

Также российские войска продолжают обстреливать деоккупированные населенные пункты Луганской области. Гайдай отметил, что возвращаться людям туда небезопасно.

"Села кишат минами и неразорванными снарядами. На изуродованных улицах можно встретить только домашних животных. Эвакуация местных жителей продолжается", — сообщил он.

Напомним, 27 октября Сергей Гайдай рассказал, что ВС РФ вывезли из Попасной Луганской области всех мирных жителей и готовятся к обороне города. На руинах населенного пункта оккупанты создают "крепость".

26 октября глава ОВА рассказал, что ВС РФ проводят контратаки в Луганской области, чтобы найти слабые стороны в обороне ВСУ. РФ подтянула в регион достаточное количество резервных войск, мобилизированных и заключенных.