ЗС РФ намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі двох населених пунктів Луганської області, — ОВА

РФ переправила до регіону велику кількість мобілізованих та ув'язнених росіян, їх першими кидають в атаку, після чого вони гинуть.

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Російські війська намагаються пробити оборону Збройних сил України у районі двох населених пунктів Луганської області — Сватового та Кремінної. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, атаки російських військ здійснюються постійно.

"Обстрілів величезна кількість, їх сотні на день, постійно обстрілюються позиції", — розповів він.

Крім того, в регіон переправили велику кількість мобілізованих та ув'язнених росіян. Проте російське командування їх не рахує. Гайдай пояснив тактику ЗС РФ:

обстріл позицій українських військових;

після цього відправляються підрозділи з мобілізованими у наступ, де вони гинуть;

такі дії окупанти відбуваються кілька разів, а тіла ніхто не забирає.

"Луганська земля посипана тілами загиблих орків. Щоразу при атаках росіяни відправляють на розвідку, в якій не вижити, своїх солдатів кількістю до взводу. Вони гинуть, і йдуть наступні, далі ще й ще", — заявив глава ОВУ.

Також російські війська продовжують обстрілювати окуповані населені пункти Луганської області. Гайдай зазначив, що повертатись людям туди небезпечно.

"Села кишать мінами та нерозірваними снарядами. На понівечених вулицях можна зустріти лише свійських тварин. Евакуація місцевих жителів триває", — повідомив він.

Нагадаємо, 27 жовтня Сергій Гайдай розповів, що ЗС РФ вивезли з Попасної Луганської області всіх мирних жителів і готуються до оборони міста. На руїнах населеного пункту окупанти створюють "фортецю".

26 жовтня глава ОВА розповів, що ЗС РФ проводять контратаки в Луганській області, щоб знайти слабкі сторони в обороні ЗСУ. РФ підтягнула до регіону достатню кількість резервних військ, мобілізованих та ув'язнених.