ЗС РФ вивезли з Попасної всіх мешканців, готуються до оборони міста, — Гайдай (відео)

На руїнах населеного пункту окупанти створюють "фортецю". Подібна доля очікує й інші населені пункти регіону, зокрема, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ, зазначив голова ОВА.

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Російські війська вивезли всіх людей із міста Попасна вглиб Луганської області та готуються до оборони, створюючи "фортецю" на руїнах населеного пункту. Саме місто росіяни не мають наміру відновлювати. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в етері телеканалу "FREEДОМ".

"Вивезли всіх людей з Попасної до Первомайська та вглиб Луганської області. З міста роблять фортецю, завозять туди блоки, укріплювальні споруди", — сказав він.

За його словами, подібна доля очікує й інші населені пункти регіону, зокрема, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ. Росія не збирається відновлювати їх, але спробує утримати.

Тим часом через погодні умови наступ українських військових сповільнився, проте просування продовжується.

"У Луганській області, звичайно, буде важко, тому що був час у російських окупаційних військ для того, щоб підтягнути резерви і досить ґрунтовно все замінувати. Але тут ще погода не грає нам на руку, бо зливи йдуть", — сказав голова ОВА. .

Гайдай зазначив, що зливи в регіоні закінчуються і висловив сподівання, що погода протримається в такому стані довше, щоб ЗСУ могли швидше звільняти території.

Сергій Гайдай також розповів, що усі звільнені населені пункти Луганської області повністю знищені росіянами.

Нагадаємо, 26 жовтня голова Луганської ОВА розповів, що російські війська намагаються проводити контратаки. Проте переважно мінують території та проводять артилерійські обстріли звільнених сіл.

25 жовтня Гайдай повідомив, що ЗС РФ готують щільну оборону в Луганській області. Окупанти мінують берег річки Красна та завозять тисячі ув'язнених з російських в'язниць для війни.