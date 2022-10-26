Хочуть знайти слабкі сторони в обороні: ЗС РФ проводять контратаки на Луганщині, — ОВА

Водночас ЗСУ не можуть піти в активний наступ, тому що в регіоні сильні зливи. Через особливості ґрунту землю дуже сильно розмило, тож проїхати військовій техніці важко.

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Російські війська намагаються проводити контратаки, щоби знайти слабкі сторони в обороні Збройних сил України. Проте переважно ЗС РФ мінують територію та проводять артилерійські обстріли звільнених територій українськими військами. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Водночас ЗСУ не можуть піти в активний наступ, тому що в регіоні почалися сильні зливи. Через особливості ґрунту землю дуже сильно розмило, тож проїхати військовій техніці важко.

"Зливи йдуть уже другий день і досить серйозні. Навіть пройти важко, не те що проїжджати якоюсь технікою", — зазначив Гайдай.

Водночас Росія підтягнула в Луганську область достатню кількість резервних військ, мобілізованих, ув'язнених.

"Для поповнення підрозділів приватних військових кампаній у Станицю Луганську з території Росії приїхала чергова партія ув'язнених", — сказав Гайдай.

Нагадаємо, 26 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що через дощі наступ ЗСУ в Херсонській області сповільнився. За його словами, зараз українська армія використовує тактику звільнення територій "кілометр за кілометром, крок за кроком" і продовжить це робити.

25 жовтня Сергій Гайдай розповів, що українським військовим дуже важко просуватися в Луганській області. Російські війська готують щільну оборону в регіоні — мінують берег річки Красна, підривають маленькі та великі мости. Крім того, РФ відправила близько 2000 "зеків" із Санкт-Петербурга, їх використовують як гарматне м'ясо.