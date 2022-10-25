Замінували річку та відправили "зеків": ЗС РФ готують щільну оборону в Луганській області, — ОВА

Деокупація області дається дуже складно для українських військових, проте просування все ж таки йде.

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Після звільнення Харківської області та Лимана Донецької області українським військовим дуже важко просуватись у Луганській області. Російським військам вдалося підготувати потужну оборонну лінію в регіоні. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, російські війська замінували траси та весь берег річки Красна, підірвали великі та невеликі мости. Він зазначив, що незважаючи на те, що деокупація Луганської області дається українським військовим дуже складно, просування все ж таки йде.

"Крок за кроком звільняються населені пункти на Луганщині. Вже заходитимемо і дивитимемося, що там відбувається, скільки людей залишилося і чим ми їм можемо допомогти", — сказав Гайдай.

Крім того, окупанти "накривають" звільнені села Луганської області за допомогою реактивних систем залпового вогню та "Градів".

Оборонна "лінія Вагнера" у Луганській області

Сергій Гайдай зазначив, що лінію захисних укріплень у регіоні може бути розбито за допомогою далекобійної західної артилерій, яка є у ЗСУ. Крім того, бойовики анонсували, що збудують лінію, протяжністю 200 км, але поки що її довжина 2 км.

"Російська корупція дуже допомагає селам України, нехай крадуть і надалі... Це не зупинить Збройні сили України", — сказав він.

Ув'язнені на війні

Глава Луганської ОВА розповів, що на Сватівський та Бахмутський напрямок РФ відправила майже 2 000 ув'язнених тільки з в'язниць Санкт-Петербурга. Їх засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вербував особисто. "Зеків" росіяни використовують як "гарматне м'ясо".

Нагадаємо, 24 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили 4 населені пункти на Донбасі. Окупантів вдалося відтіснити з Кармазинівки, М'ясожарівки та Невського Луганської області, а також із Новосадового, що на Донеччині.

Раніше, 20 жовтня, Сергій Гайдай розповів, що ЗС РФ намагаються організувати новий наступ на звільнений Лиман Донецької області. За його словами, для контрнаступу росіяни стягнули "вагнерівців" і мобілізованих солдат.