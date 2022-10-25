Заминировали реку и отправили "зеков": ВС РФ готовят плотную оборону в Луганской области, — ОВА

Деоккупация области дается очень сложно для украинских военных, однако продвижение все же идет.

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После освобождения Харьковской области и Лимана Донецкой области украинским военным очень тяжело продвигаться в Луганской области. Российским войскам удалось подготовить мощную линию оборону в регионе. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, российские войска заминировали трассы и весь берег реки Красная, подорвали большие и небольшие мосты. Он отметил, что несмотря на то, что деоккупация Луганской области дается украинским военным очень сложно, продвижение все же идет.

"Шаг за шагом освобождаются населенные пункты на Луганщине. Уже будем заходить и будем смотреть, что там происходит, сколько людей осталось и чем мы им можем помочь", — сказал Гайдай.

Кроме того, оккупанты "накрывают" освобожденные села Луганской области с помощью реактивных систем залпового огня и "Градов".

Оборонная "линия Вагнера" в Луганской области

Сергей Гайдай отметил, что линия защитных укреплений в регионе может быть разбита с помощью дальнобойной западной артиллерий, которая есть в ВСУ. Кроме того, боевики анонсировали, что построят линию, протяжностью в 200 км, но пока ее длина 2 км.

"Российская коррупция очень помогает селам Украины, пусть воруют и дальше… Это не остановит Вооруженные силы Украины", — сказал он.

Заключенные на войне

Глава Луганской ОВА рассказал, что на Сватовское и Бахмутское направление РФ отправила около 2000 заключенных только из тюрем Санкт-Петербурга. Их основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербовал лично. "Зеков" россияне используют, как "пушечное мясо".

Напомним, 24 октября стало известно, что украинские военные освободили 4 населенных пункта на Донбассе. Оккупантов удалось оттеснить из Кармазиновки, Мясожаровки и Невского Луганской области, а также из Новосадового, что на Донетчине.

Ранее, 20 октября Сергей Гайдай рассказал, что ВС РФ пытаются организовать новое наступление на освобожденный Лиман Донецкой области. По его словам, для контрнаступления россияне стянули "вагнеровцев" и мобилизованных солдат.