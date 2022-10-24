ВСУ освободили четыре населенных пункта на Донбассе, — Генштаб (фото)

Украинским военнослужащим удалось оттеснить захватчиков из Кармазиновки, Мясожаровки и Невского Луганской области, а также из Новосадового, что на Донетчине.

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В ходе успешного контрнаступления подразделения Вооруженных сил Украины освободили четыре населенных пункта на Донбассе. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 24 октября.

По данным командования, в течение текущих суток бойцы Сил обороны Украины отбили попытки наступления ВС РФ в районе Спорного, Соледара, Бахмута, Андреевки, Марьинки и Первомайского.

Помимо этого, как говорится в сводке, подразделения ВСУ оттеснили оккупационные войска из четырех населенных пунктов на Донбассе: Кармазиновки, Мясожаровки и Невского Луганской области, а также из Новосадового, которое относится к Донетчине.

[ + – ] ВСУ оттеснили российские войска из четырех населенных пунктов на Донбассе

В Генштабе отмечают, что в течение дня ВС РФ осуществили три ракетных и семь авиационных ударов, а также три обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не зафиксировано.

На Слобожанском направлении из тяжелого вооружения оккупанты вели огонь по Красному, Огурцово, Старице и Чугуновке.

На Купянском и Лиманском направлениях из танков и артиллерии ВС РФ обстреливали Берестовое, Кисловку, Каменку, Дроновку, Заречное, Надию и Белогоровку.

На Бахмутском направлении под огонь захватчиков попали Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищиевка, Курдюмовка, Верхнекаменское, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка.

На Авдеевском направлении оккупационные войска использовали тяжелое вооружение для обстрела Авдеевки, Бердычей, Водяного, Невельского, Красногоровки, Константиновки, Новомихайловки, Марьинки и Первомайского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях, по данным командования, были зафиксированы обстрелы Великой Новоселки, Времовки, Угледара, Гуляйполя, Зализничного, Малиновки, Никольского, Ольговского, Павловки и Шевченко.

На Южнобужском направлении ВС РФ вели огонь по Квитневому, Благодатному, Белогорке, Правдиному, Партизанскому, Давыдовому Броду и Трифоновке.

Украинская авиация, как информирует командование, в течение текущих суток осуществила 17 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники ВС РФ, а также четырех позиций вражеских ЗРК. Подразделениям ПВО, в свою очередь, удалось уничтожить два вертолета на разных направлениях фронта.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ за сутки, по данным Генштаба, поразили:

4 пункта управления;

10 районов сосредоточения живой силы и военной техники;

6 складов боеприпасов;

ЗРК;

район огневых позиций артиллерии и 3 других важных объекта ВС РФ.

[ + – ] ВСУ оттеснили российские войска из четырех населенных пунктов на Донбассе

Отметим, что подразделения ВСУ в ходе успешного контрнаступления на Херсонском направлении освободили уже более 90 населенных пунктов, в которых проживают как минимум 12 тысяч мирных жителей.

Также сообщалось, что под оккупированным Донецком на мине "Лепесток" подорвался российский пропагандист Семен Пегов.