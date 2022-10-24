ЗСУ звільнили чотири населені пункти на Донбасі, — Генштаб (фото)

Українським військовослужбовцям вдалося відтіснити загарбників із Кармазинівки, М'ясожарівки та Невського Луганської області, а також із Новосадового, що на Донеччині.

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У процесі успішного контрнаступу підрозділи Збройних сил України звільнили чотири населені пункти на Донбасі. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 24 жовтня.

За даними командування, протягом цієї доби бійці Сил оборони України відбили спроби наступу ЗС РФ у районі Спірного, Соледара, Бахмута, Андріївки, Мар'їнки та Первомайського.

Крім цього, як йдеться у зведенні, підрозділи ЗСУ відтіснили окупаційні війська з чотирьох населених пунктів на Донбасі: Кармазинівки, М'ясожарівки та Невське Луганської області, а також із Новосадове , що на Донеччині.

[ + – ] ЗСУ відтіснили російські війська з чотирьох населених пунктів на Донбасі

У Генштабі зазначають, що протягом дня ЗС РФ здійснили три ракетні та сім авіаційних ударів, а також три обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямах суттєвих змін не зафіксовано.

На Слобожанському напрямку з важкого озброєння окупанти вели вогонь по Красному, Огірцевому, Стариці та Чугунівці.

На Куп'янському та Лиманському напрямках із танків та артилерії ЗС РФ обстрілювали Берестове, Кислівку, Кам'янку, Дроновку, Зарічне, Надію та Білогорівку.

На Бахмутському напрямку під вогонь загарбників потрапили Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Верхньокам'янське, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка.

На Авдіївському напрямку окупаційні війська використовували важке озброєння для обстрілу Авдіївки, Бердичів, Водяного, Невельського, Красногорівки, Костянтинівки, Новомихайлівки, Мар'їнки та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках, за даними командування, було зафіксовано обстріли Великої Новосілки, Времівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Микільського, Ольгівського, Павлівки та Шевченка.

На Південнобузькому напрямку ЗС РФ вели вогонь по Квітневому, Благодатному, Білогірці, Правдиному, Партизанському, Давидовому Броду та Трифонівці.

Українська авіація, як інформує командування, протягом поточної доби здійснила 17 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння і військової техніки ЗС РФ, а також чотирьох позицій ворожих ЗРК. Підрозділам ППО, зі свого боку, вдалося знищити два вертольоти на різних напрямках фронту.

Ракетні війська й артилерія ЗСУ за добу, за даними Генштабу, уразили:

4 пункти управління;

10 районів зосередження живої сили та військової техніки;

6 складів боєприпасів;

ЗРК;

район вогневих позицій артилерії та 3 інших важливих об'єкти ЗС РФ.

[ + – ] ЗСУ відтіснили російські війська з чотирьох населених пунктів на Донбасі

Зазначимо, що підрозділи ЗСУ під час успішного контрнаступу на Херсонському напрямку звільнили вже понад 90 населених пунктів, у яких проживають щонайменше 12 тисяч мирних жителів.

Також повідомлялося, що під окупованим Донецьком на міні "Лепесток" підірвався російський пропагандист Семен Пегов.