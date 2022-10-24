Підірвався на міні: російський військовий блогер Пегов отримав поранення під Донецьком (відео)

Пропагандиста та засновника пабліка WarGonzo госпіталізували в травматологічний центр. За його словами, він підірвався на "Лепестку".

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Російський пропагандист і засновник Telegram-каналу з військовою тематикою WarGonzo Семен Пегов у неділю, 23 жовтня, отримав поранення під окупованим Донецьком. Про це повідомляється в його пабліку.

Російські ЗМІ пишуть, що блогера госпіталізували з пораненням у ногу в Донецький травматологічний центр.

Сам Пегов уже дав інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT (раніше — Russia Today). За його словами, він "працював" на передовій під селом Водяне в Ясинуватському районі Донецької області, але підірвався на міні. Сам Пегов вважає, що це був "Лепесток" — протипіхотна фугасна міна.

"Танк противника почав активно працювати, не конкретно по нас — по сусідніх позиціях. Востаннє недалеко від нас снаряд розірвався, і треба було із зони видимості оперативно виходити. Збільшили темп — і, зважаючи на все, краєм черевика щось зачепив, швидше за все, "Лепесток", — розповів він журналістам.

Пропагандистські пабліки також повідомляють, що він має відкритий перелом двох пальців правої ноги та рвані рани підошовної частини стопи. Блогеру вже провели операцію.

У пабліку WarGonzo уточнюється, що на бойових позиціях Пегов був разом із незаконним збройним формуванням "Сомалі", яке дислокується в окупованій Донецькій області.

Семен Пегов неодноразово з'являвся на окупованих територіях України. В інтерв'ю RT він заявив, що щойно вийде з лікарні, знову поїде "на передок".

Нагадаємо, раніше в Росії почалася перевірка публікацій низки військових блогерів, які відкрито й часто критикували армію країни-агресора за промахи на фронті в Україні. Серед інших прокуратура РФ зацікавилася Telegram-каналом WarGonzo Семена Пегова, про що повідомлялося в пабліку.