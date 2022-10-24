Подорвался на мине: российский военный блогер Пегов получил ранение под Донецком (видео)

Пропагандиста и основателя паблика WarGonzo госпитализировали в травматологический центр. По его словам, он подорвался на "Лепестке".

Related video

Российский пропагандист и основатель Telegram-канала с военной тематикой WarGonzo Семен Пегов в воскресенье, 23 октября, получил ранение под оккупированным Донецком. Об этом сообщается в его паблике.

Российские СМИ пишут, что блогера госпитализировали с ранением в ногу в Донецкий травматологический центр.

Сам Пегов уже дал интервью пропагандистскому телеканалу RT (ранее –– Russia Today). По его словам, он "работал" на передовой под селом Водяное в Ясиноватском районе Донецкой области, но подорвался на мине. Сам Пегов считает, что это был "Лепесток" –– противопехотная фугасная мина.

"Танк противника начал активно работать, не конкретно по нам — по соседним позициям. Крайний раз недалеко от нас снаряд разорвался, и нужно было из зоны видимости оперативно выходить. Увеличили темп — и, судя по всему, краем ботинка что-то задел, скорее всего "Лепесток", –– рассказал он журналистам.

Пропагандистские паблики также сообщают, что у него открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы. Блогеру уже провели операцию.

В паблике WarGonzo уточняется, что на боевых позициях Пегов был вместе с незаконным вооруженным формированием "Сомали", которое дислоцируется в оккупированной Донецкой области.

Семен Пегов не единожды появлялся на оккупированных территориях Украины. В интервью RT он заявил, что как только выйдет из больницы, снова поедет "на передок".

Напомним, ранее в России началась проверка публикаций ряда военных блогеров, открыто и часто критиковавших армию страны-агрессора за промахи на фронте в Украине. Среди прочих, прокуратура РФ заинтересовалась Telegram-каналом WarGonzo Семена Пегова, о чем сообщалось в паблике.