Гиркин, Пегов и другие: в РФ проверяют деятельность военных блогеров, они забеспокоились, – СМИ

Прокуратура РФ заинтересовалась публикациями Игоря Гиркина и известных пабликов WarGonzo и Рыбаря. Их могут обвинить в дискредитации российской армии и распространении фейков. Сами блогеры назвали это "расстрельными списками".

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В России проверяют публикации ряда военных блогеров, открыто и часто критиковавших армию страны-агрессора за промахи на фронте в Украине. Об этом пишет российское онлайн-издание Mash.

По информации паблика, уголовные дела могут возбудить против семи военных блогеров: Игоря Стрелкова (Гиркина), Семена Пегова (паблик WarGonzo), Юрия Подоляка, Владлена Татарского, Сергея Мардана, Игоря Димитриева, Кристины Потупчик, а также авторов Telegram-каналов "Рыбарь" и Grey-Zone.

Как уточняется, российский Генштаб направил в Роскомнадзор заявление с просьбой проверить их публикации на наличие фактов дискредитации армии РФ и распространения фейков.

Параллельно расследованием занимается прокуратура РФ.

"Со стороны генпрокуратуры дело ведет начальник управления по надзору за исполнением закона о федеральной безопасности, терроризме, экстремизме и межнацотношениях. Повод — критика минобороны и его решений в ходе СВО [полномасштабной войны в Украине]", –– пишет Mash.

"Расстрельные списки": российские военкоры и блогеры обиделись

В военных пабликах, против которых ведется расследование, уже отреагировали на информации о том, что их могут обвинить в дискредитации российской армии.

В частности, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов, считает, что прокуратура и Генштаб составили "расстрельный список". Он подтвердил, что его публикации в сети уже "вовсю прочесывают".

[ + – ] Скрин Telegram-канала WarGonzo

При этом он уточняет, что в отношении его паблика "не стали париться".

"Собираются обвинять нас в том, что мы палим позиции", –– прокомментировал он.

При этом Пегов недоумевает, как именно это будут доказывать в суде.

"Как, интересно, они потом собираются доказывать в суде, что мы не согласовали ракурс съемки с командиром, ответственным за непосредственный участок фронта", –– возмущается Пегов.

В то же время блогер сомневается, что судебные заседания по его делу будут прозрачными.

"Будет прикольно –– значит через суд пройдет куча очень крутых свидетелей, которых наконец-то узнает страна. Или не узнает? Все будет окутано мраком гостайны?" –– рассуждает автор Telegram-канала.

В поддержку блогеров выступил военный корреспондент-пропагандист Александр Коц, работающий на издательский дом "Комсомольская правда".

"Какая-то странная идея –– воевать с теми, кто душой болеет за страну и армию. Вредительская, я бы сказал", –– в частности, написал Коц.

Напомним, Игорю Стрелкову (Гиркину) и другим российским военным блогерам в Кремле намекали на то, что надо снизить уровень критики, еще в начале сентября. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что критические комментарии о войне в Украине имеют право на существование, но должны оставаться "в рамках закона".