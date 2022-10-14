Гіркін, Пєгов та інші: в РФ перевіряють діяльність військових блогерів, вони занепокоїлися, – ЗМІ

Прокуратура РФ зацікавилася публікаціями Ігоря Гіркіна та відомих пабліків WarGonzo та Рибаря. Їх можуть звинуватити у дискредитації російської армії та поширенні фейків. Самі блогери назвали це "розстрільними списками".

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У Росії перевіряють публікації низки військових блогерів, які відкрито та часто критикували армію країни-агресора за промахи на фронті в Україні. Про це пише російське онлайн-видання Mash.

За інформацією пабліка, кримінальні справи можуть порушити проти семи військових блогерів: Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), Семена Пєгова (паблік WarGonzo), Юрія Подоляка, Владлена Татарського, Сергія Мардана, Ігоря Дмитрієва, Христини Потупчик, а також авторів Telegram-каналів та Grey-Zone.

Як уточнюється, російський Генштаб відправив у Роскомнагляд заяву з проханням перевірити їх публікації на наявність фактів дискредитації армії РФ та поширення фейків.

Паралельно розслідуванням займається прокуратура РФ.

"З боку генпрокуратури справу веде начальник управління з нагляду за виконанням закону про федеральну безпеку, тероризм, екстремізм і міжнацвідносини. Привід — критика міноборони та його рішень під час СВО [повномасштабної війни в Україні]", –– пише Mash.

"Розстрільні списки": російські військкори та блогери образилися

У військових пабліках, проти яких ведеться розслідування, вже відреагували на інформацію про те, що їх можуть звинуватити у дискредитації російської армії.

Зокрема, автор Telegram-каналу WarGonzo Семен Пєгов вважає, що прокуратура і Генштаб склали "розстрільний список". Він підтвердив, що його публікації в мережі вже "прочісують".

[ + – ] Скрін Telegram-каналу WarGonzo

При цьому він уточнює, що щодо його пабліка "вирішили не паритися".

"Збираються звинувачувати нас у тому, що ми палимо позиції", — прокоментував він.

При цьому Пєгов дивується, як саме це доводитимуть у суді.

"Як, цікаво, вони потім збираються доводити в суді, що ми не погодили ракурс зйомки з командиром, відповідальним за безпосередню ділянку фронту", — обурюється Пєгов.

Водночас, блогер сумнівається, що судові засідання у його справі будуть прозорими.

"Буде прикольно — значить через суд пройде купа дуже крутих свідків, про яких нарешті дізнається країна. Чи не дізнається? Все буде оповите мороком держтаємниці?" –– міркує автор Telegram-каналу.

На підтримку блогерів виступив військовий кореспондент-пропагандист Олександр Коц, який працює на видавничий дім "Комсомольська правда".

"Якась дивна ідея — воювати з тими, хто душею вболіває за країну та армію. Шкідницька, я б сказав", — зокрема, написав Коц.

Нагадаємо, Ігореві Стрєлкову (Гіркіну) й іншим російським військовим блогерам у Кремлі натякали на те, що треба знизити рівень критики, ще на початку вересня. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що критичні коментарі про війну в Україні мають право на існування, але мають залишатися "в межах закону".