Оккупанты пытаются организовать новое наступление на освобожденный Лиман, – Гайдай

По словам главы Луганской ОВА, для контрнаступление россияне стянули "вагнеровцев" и мобилизованных солдат.

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Российские войска пытаются организовать новое наступление на освобожденный Лиман Донецкой области. Об этом в эфире канала Freedom рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

С этой целью Россия стягивает на этот участок свежемобилизованных солдат и наемников частной военной компании "Вагнера".

"Уже сам Пригожин [собственник частной военной компании] назвал это "линией Вагнера". Ну, хорошо. Будет в истории еще одно позорище", –– прокомментировал Гайдай.

Глава ОВА отметил, что Украина обязательно использует железобетонные конструкции, из которых сейчас россияне строят оборонительную линию. В будущем из них можно будет создать фортификационные сооружения на границе с Россией, саркастически уточнил Гайдай.

"Напомню, что у нас самая большая граница с Россией –– это более 700 км", –– добавил политик.

Напомним, наемники ЧВК "Вагнера", основанной Евгением Пригожиным, возводят оборонительную линию в тылу на территории Луганской области. При этом подразделения ВС РФ, включительно с "вагнеровцами", продолжают осуществлять безуспешные наступательные действия в районе Бахмута, пытаясь взять под контроль крупный город Донецкой области.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Кремль поручил ВС РФ захватить Бахмут до конца октября. По ее словам, не стоит недооценивать российскую армию, так как это сильный враг, и сегодня ВСУ делают все возможное, чтобы не допустить продвижение россиян вперед.