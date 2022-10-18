"Не стоит недооценивать врага": Кремль поручил ВС РФ захватить Бахмут до конца октября, – Маляр

По словам заместителя министра обороны Украины, российские войска продолжают наступать в Донецкой области. Из Москвы поступили новые сроки выхода россиян к админграницам региона.

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Руководство страны-агрессора поручило ВС РФ захватить Бахмут Донецкой области до конца октября. Об этом в интервью платформе "Мы –– Украина" рассказала заместитель министра оборона Украины Анна Маляр.

По ее словам, на востоке страны сейчас сложилась разная ситуация, но эпицентр самых тяжелых боев находится непосредственно в Бахмуте.

"В некоторых направлениях и в некоторых областях мы продвигаемся вперед. Пытается это делать. Но в Донецкой области враг наступает", –– прокомментировала чиновница.

Как отметила Маляр, Россия установила для своей армии новые сроки выхода к админграницам украинского региона.

"Россияне поставили своим войскам –– уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения –– срок, когда они должны полностью выйти на границы Донецкой области. У них сейчас план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", –– объяснила она.

Маляр подчеркнула, что в настоящий момент ВСУ удерживают оборонительные позиции и не дают захватчикам продвинуться.

"Враг в окрестностях города, но мы не даем продвигаться вперед", –– добавила замминистра.

Также Маляр уточнила, что не стоит недооценивать российскую армию.

"Мы должны осознавать, что это очень сильный враг. И сегодня на бахмутском направлении Вооруженные силы [Украины] используют все имеющиеся мощности для того, чтобы враг не продвигался вперед", –– резюмировала она.

[ + – ] О ситуации в Бахмуте смотрть с 10:50

Напомним, журналист Юрий Бутусов предположил, как может действовать российское военно-политическое руководство на новом этапе войны в Украине. По его мнению, россияне могут попробовать за счет мобилизованных повторить наступления на многих направлениях на севере и востоке страны.