"Не варто недооцінювати ворога": Кремль доручив ЗС РФ захопити Бахмут до кінця жовтня, — Маляр

За словами заступниці міністра оборони України, російські війська продовжують наступати на Донеччині. З Москви надійшли нові терміни виходу росіян до адмінкордонів регіону.

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Керівництво країни-агресора доручило ЗС РФ захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня. Про це в інтерв'ю платформі "Ми — Україна" розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, на сході країни зараз склалася різна ситуація, але епіцентр найважчих боїв знаходиться безпосередньо у Бахмуті.

"У деяких напрямках і в деяких областях ми просуваємося вперед. Намагається це робити. Але на Донеччині ворог наступає", –– прокоментувала чиновниця.

Як зазначила Маляр, Росія встановила для своєї армії нові терміни виходу до адмінкордонів українського регіону.

"Росіяни поставили своїм військам — вже вп'яте з початку повномасштабного вторгнення — термін, коли вони повинні повністю вийти на кордони Донецької області. У них зараз план, що вони повинні до кінця цього місяця повністю зайняти Бахмут", — пояснила вона.

Маляр наголосила, що зараз ЗСУ утримують оборонні позиції і не дають загарбникам просунутися.

"Ворог на околицях міста, але ми не даємо просуватися вперед", –– додала заступниця міністра.

Також Маляр уточнила, що не варто недооцінювати російську армію.

"Ми повинні усвідомлювати, що це дуже сильний ворог. І сьогодні на бахмутському напрямку Збройні сили [України] використовують усі наявні потужності для того, щоб ворог не просувався вперед", — резюмувала вона.

[ + – ] Про ситуацію в Бахмуті дивитись з 10:50

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов припустив, як може діяти російське військово-політичне керівництво на новому етапі війни в Україні. На його думку, росіяни можуть спробувати коштом мобілізованих повторити наступи на багатьох напрямках на півночі та сході країни.