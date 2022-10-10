Будет похоже на февраль: Бутусов спрогнозировал стратегию россиян на новом этапе войны

По мнению журналиста, россияне могут попробовать за счет мобилизованных повторить наступления на многих направлениях на севере и востоке Украины.

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Журналист Юрий Бутусов предположил, как может действовать российское военно-политическое руководство на новом этапе войны. Он считает, что целью сегодняшнего проведения заседания Совета Безопасности РФ станет утверждение стратегии, способной переломить проигрышный для Кремля ход войны.

"Очевидно, что мобилизация и изменение командования войной в РФ направлены на проведение новой крупной наступательной операции, цель которой — перехват стратегической инициативы, которую Россия утратила еще в марте, — отметил Бутусов. — Мне кажется, Россия будет пытаться повторить большими силами ту же стратегию, с которой начинала "первый и второй этапы спецоперации".

Подавление ПВО и террористические атаки

По мнению журналиста, российское командование может предпринять новую попытку уничтожения системы противовоздушной обороны Украины, чтобы установить господство в воздухе по направлениям главных ударов. Об этом в частности свидетельствует назначение новым командующим объединенной операцией РФ в Украине командующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина.

Сейчас оккупанты пытаются выявить систему ПВО с помощью иранских беспилотников, которые вылетают по разным направлениям. При этом россияне стали реже использовать баллистические, крылатые и авиационные ракеты, что может говорить о накоплении запасов для массированной атаки по определенным направлениям.

Также армия РФ будет продолжать наносить террористические удары по жилым домам Запорожья, Николаева и Харькова, так как российские генералы считают эти действия "изоляцией районов боевых действий". Помимо этого оккупанты могут бить по объектам энергоснабжения в городах, железнодорожным станциям в районе реки Днепр, стратегическим мостам, чтобы вывести из строя систему коммуникаций. К этому активно призывают в России.

"Россия будет продолжать стратегию "наказания городов и населения" за то, что у них развернуты силы обороны", — уверен Бутусов.

Он также ожидает новых попыток наступления россиян с участием мобилизованных резервистов и частных армий Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина. Основная масса мобилизованных должна прибыть в Украину в течение ближайших пары недель.

Эти силы российские генералы могут отправить на те же направления, которые россияне уже не раз пробовали атаковать.

Где могут ударить россияне?

По мнению Юрия Бутусова, стоит ожидать нового наступления на направлении Бахмут-Соледар. Кремлю важно добиться там успеха, чтобы отчитаться о победе перед россиянами. Кроме того, Суровикин, Кадыров и Пригожин хотят показать, что они лучшие полководцы, чем начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, поэтому они попытаются прорваться в стратегически важный Бахмут.

На направлении Сватово-Кременная российская армия попытается контратаками сковать украинские войска под Сватово, снова захватить Лиман и выбить украинцев за пределы Луганской области. Российские мобилизованные уже пошли в бой на этом направлении, чтобы удержать от коллапса оборону.

На направлении Угледар- Новоселовка россиянам важно захватить города, чтобы обезопасить коридор в Крыму от украинского наступления в Запорожской области.

Локальные атаки на направлении Авдеевка-Марьинка будут предпринимать, чтобы отодвинуть украинские войска от Донецка.

В Херсонской области противник будет усиливать оборону и как можно дольше удерживать Каховский плацдарм, однако масштабное наступление там невозможно, так как коммуникации через Днепр находятся под огневым контролем ВСУ.

[ + – ] За счет мобилизованных россияне могут попробовать снова прорваться в Украину с севера

Чтобы помешать украинцам продолжать наступление, россияне могут попробовать сковать ВСУ на севере, создав угрозу на направлениях Киев-Чернигов-Харьков-Сумы. Также РФ будет пытаться втянуть в войну белорусскую армию.

"Российское командование будет пытаться получить инициативу за счет изменения тактики и за счет экстенсивного увеличения численности, — считает Бутусов. — Путинские генералы ищут возможности удержать захваченное в Луганской и Херсонской областях, и заставить ВСУ остановить наступательные операции. Но тактическими решениями это можно только отсрочить на время. Предпочтение в стратегии такими действиями получить невозможно. В тот момент, когда российская мобилизованная армия не сможет удержать фронт, который не смогла удержать профессиональная армия, инструментов удержания наземного фронта у Путина не станет уже никаких".

Напомним, в Беларуси хотят провести военные учения, к которым привлекут от 5 до 7 тыс. резервистов. 8 октября представители Минска обвинили Украину в подготовке нападения на Беларусь. В МИДе Украины назвали обвинения инсинуациями.