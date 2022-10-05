Лукашенко следом за Путиным собирает резервистов: чем это грозит Украине

Эксперт Игар Тишкевич из Украинского института будущего считает, что белорусских резервистов не отправят воевать в Украину. Они нужны для того, чтоб облегчить наступление на Украину новой волне мобилизованных россиян.

Related video

В ближайшее время президент Беларуси Александр Лукашенко начнет военные учение, к которым привлечет от пяти до семи тысяч резервистов. Такое мнение высказал эксперт Украинского института будущего Игар Тишкевич в эфире телеканала "Киев".

Эксперт на данный момент не видит предпосылок, которые указывали бы на то, что президент РФ Владимир Путин "дожал" своего белорусского коллегу и заставил Александра Лукашенко отправить своих военных воевать в Украину.

Тишкевич считает, что Лукашенко будет "подыгрывать" российскому президенту иным способом.

"Скорее всего, что одновременно с приходом этой новой волны российских мобилизованных на фронт в Беларуси также будут учения с призывом резервистов. Не для того чтобы нападать. А для того чтобы Украина хотя бы одну бригаду сняла с резерва фронта и поставила на границу", – сказал Тишкевич.

По словам эксперта, такой вариант устроит обе стороны. Александр Лукашенко в очередной раз заявит мировому сообществу, что белорусских военных в Украине нет и республика не является стороной конфликта в российско-украинской войне.

А российская армия получит поле ля маневров, так как юго-восточном направлении может образоваться брешь.

Напомним, ранее президент РБ Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины. Лукашенко утверждает, что официальный Минск никогда не скрывал этот факт и добавил, что белорусских военных не отправляют на территорию нашей страны для ведения боевых действий.

Также средства массовой информации писали о том, что белорусы массово бегут в Польшу, опасаясь мобилизации. По данным журналистов, на пограничном переходе "Варшавский мост" наблюдается заметная очередь из автомобилей с белорусскими и российскими номерами. Жителей Минска и Бобруйска массово вызывают в военкоматы, чтобы вручить "мобилизационные предписания".