Лукашенко слідом за Путіним збирає резервістів: чим це загрожує Україні

Експерт Ігар Тишкевич з Українського інституту майбутнього вважає, що білоруських резервістів не відправлять воювати в Україну. Вони необхідні для того, щоб полегшити наступ на Україну нової хвилі мобілізованих росіян.

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Найближчим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочне військові навчання, до яких залучить від п'яти до семи тисяч резервістів. Таку думку висловив експерт Українського інституту майбутнього Ігоря Тишкевича в ефірі телеканалу "Київ".

Експерт зараз не бачить передумов, які б вказували на те, що президент РФ Володимир Путін "дотиснув" свого білоруського колегу і змусив Олександра Лукашенка відправити своїх військових воювати в Україну.

Тишкевич вважає, що Лукашенко "підіграватиме" російському президенту іншим способом.

"Найімовірніше, що одночасно з приходом цієї нової хвилі російських мобілізованих на фронт у Білорусі також будуть навчання із призовом резервістів. Не для того, щоб нападати. А для того, щоб Україна хоча б одну бригаду зняла з резерву фронту і поставила на кордон", — сказав Тишкевич.

За словами експерта, такий варіант влаштує обидві сторони. Олександр Лукашенко вкотре заявить світовій спільноті, що білоруських військових в Україні немає і республіка не є стороною конфлікту в російсько-українській війні.

А російська армія отримає поле для маневрів, оскільки на південно-східному напрямку може утворитися пролом.

Нагадаємо, раніше президент РБ Олександр Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України. Лукашенко стверджує, що офіційний Мінськ ніколи не приховував цього факту і додав, що білоруських військових не відправляють на територію нашої країни для ведення бойових дій.

Також засоби масової інформації писали про те, що білоруси масово біжать до Польщі, побоюючись мобілізації. За даними журналістів, на прикордонному переході "Варшавський міст" спостерігається помітна черга з автомобілів із білоруськими та російськими номерами. Жителів Мінська та Бобруйска масово викликають у військкомати, щоб вручити "мобілізаційні розпорядження".