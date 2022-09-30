Білоруси масово тікають у Польщу, побоюючись мобілізації, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, на прикордонному переході "Варшавський міст" спостерігається помітна черга з автомобілів із білоруськими та російськими номерами. Жителів Мінська та Бобруйська масово викликають у військкомати, щоб вручити "мобілізаційні розпорядження".

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Побоюючись оголошення мобілізації жителі Білорусі та РФ, які приїхали в Білорусь, почали масово шукати притулок у сусідній Польщі. На пункті пропуску "Варшавський міст" значна черга автомобілів із білоруськими та російськими номерами. Про це повідомляє Telegram-канал "Труха".

У Мінську та Бобруйську розпочалися регулярні виклики чоловічого населення у військкомати, де вручають "мобілізаційні розпорядження". У працівників місцевих підприємств перевіряють прописку, місце проживання, номери мобільних.

Однак, керівництво Могилівської області не називає це мобілізацією.

[ + – ] Автомобільна черга на прикордонному переході "Варшавський міст"

"На сьогодні потреби у проведенні мобілізаційних заходів у республіці немає", — пояснив військовий комісар Олександр Хорошкін.

[ + – ] Прикордонний перехід із Білорусі в Польщу

Водночас білоруське керівництво розпорядилося про те, щоб правоохоронні органи сприяли мобілізації ЗС РФ. Влада Білорусі планує розмістити 20 тисяч мобілізованих російських військових, які повинні поповнити підрозділи ЗС РФ, що знаходяться в Білорусі. За даними Головного управління розвідки України, планується задіяти військові та цивільні приміщення.

Раніше Фокус розбирався у тому, яку мобілізованим тувинцям надають продуктову допомогу: борошно, картопля і голова барана. Керівництво одного з найбідніших регіонів РФ, до того ж, пообіцяло одноразові виплати у розмірі 5 тисяч рублів на кожну дитину в сім'ї.

Нагадаємо, що, за даними військових дослідників, Путін не справляється з наслідками мобілізації. Часткова мобілізація в Росії переважно зачіпає тих, хто не хоче воювати і не вступив у добровольчі батальйони.