Белорусы массово бегут в Польшу, опасаясь мобилизации, — СМИ (фото)

По данным журналистов, на пограничном переходе "Варшавский мост" наблюдается заметная очередь из автомобилей с белорусскими и российскими номерами. Жителей Минска и Бобруйска массово вызывают в военкоматы, чтобы вручить "мобилизационные предписания".

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Опасаясь объявления мобилизации жители Беларуси и РФ, которые приехали в Беларусь, принялись в массовом порядке искать убежище в соседней Польше. На пункте пропуска "Варшавский мост" значительная очередь автомобилей с белорусскими и российскими номерами. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха".

В Минске и Бобруйске начались регулярные вызовы мужского населения в военкоматы, где вручают "мобилизационные предписания". У сотрудников местных предприятий проверяют прописку, место проживания, номера мобильных.

Однако руководство Могилевской области не называют это мобилизацией.

[ + – ] Автомобильная очередь на пограничном переходе "Варшавский мост

"На сегодняшний день необходимости в проведении мобилизационных мероприятий в республике нет", — пояснил военный комиссар Александр Хорошкин.

[ + – ] Пограничный переход из Беларуси в Польшу

Вместе с тем, белорусское руководство распорядилось о том, чтобы правоохранительные органы содействовали в мобилизации ВС РФ. Власти Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных российских военных, которые должны пополнить находящиеся в Беларуси подразделения ВС РФ. По данным Главного управления разведки Украины, планируется задействовать военные и гражданские помещения.

Ранее Фокус разбирался в том, какую мобилизованным тувинцам предоставляют продуктовую помощь: мука, картофель и голова барана. Руководство одного из беднейших регионов РФ, ко всему прочему, пообещало единоразовые выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Напомним, что, по данным военных исследователей, Путин не справляется с последствиями мобилизации. Частичная мобилизация в РФ большей частью затрагивает тех, кто не хочет воевать и не вступил в добровольческие батальоны.