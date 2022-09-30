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Мир Российско-украинская война Частичная мобилизация в России

Белорусы массово бегут в Польшу, опасаясь мобилизации, — СМИ (фото)

Пограничный переход "Варшавский мост, польша белорусы,
Фото: скриншот | Пограничный переход "Варшавский мост

По данным журналистов, на пограничном переходе "Варшавский мост" наблюдается заметная очередь из автомобилей с белорусскими и российскими номерами. Жителей Минска и Бобруйска массово вызывают в военкоматы, чтобы вручить "мобилизационные предписания".

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Опасаясь объявления мобилизации жители Беларуси и РФ, которые приехали в Беларусь, принялись в массовом порядке искать убежище в соседней Польше. На пункте пропуска "Варшавский мост" значительная очередь автомобилей с белорусскими и российскими номерами. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха".

В Минске и Бобруйске начались регулярные вызовы мужского населения в военкоматы, где вручают "мобилизационные предписания". У сотрудников местных предприятий проверяют прописку, место проживания, номера мобильных.

Однако руководство Могилевской области не называют это мобилизацией.

Автомобильная очередь на пограничном переходе "Варшавский мост Fullscreen
Автомобильная очередь на пограничном переходе "Варшавский мост

"На сегодняшний день необходимости в проведении мобилизационных мероприятий в республике нет", — пояснил военный комиссар Александр Хорошкин.

Пограничный переход из Беларуси в Польшу Fullscreen
Пограничный переход из Беларуси в Польшу

Вместе с тем, белорусское руководство распорядилось о том, чтобы правоохранительные органы содействовали в мобилизации ВС РФ. Власти Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных российских военных, которые должны пополнить находящиеся в Беларуси подразделения ВС РФ. По данным Главного управления разведки Украины, планируется задействовать военные и гражданские помещения.

Ранее Фокус разбирался в том, какую мобилизованным тувинцам предоставляют продуктовую помощь: мука, картофель и голова барана. Руководство одного из беднейших регионов РФ, ко всему прочему, пообещало единоразовые выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Напомним, что, по данным военных исследователей, Путин не справляется с последствиями мобилизации. Частичная мобилизация в РФ большей частью затрагивает тех, кто не хочет воевать и не вступил в добровольческие батальоны.