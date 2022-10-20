Окупанти намагаються організувати новий наступ на звільнений Лиман, – Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, для контрнаступу росіяни стягнули "вагнерівців" і мобілізованих солдат.

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Російські війська намагаються організувати новий наступ на звільнений Лиман Донецької області. Про це в ефірі каналу Freedom розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

З цією метою Росія стягує на цю ділянку свіжомобілізованих солдат і найманців приватної військової компанії "Вагнера".

"Вже сам Пригожин [власник приватної військової компанії] назвав це "лінією Вагнера". Ну, добре. Буде в історії ще одна ганьба", — прокоментував Гайдай.

Глава ОВА зазначив, що Україна обов'язково використовує залізобетонні конструкції, з яких зараз росіяни будують оборонну лінію. У майбутньому з них можна буде створити споруди фортифікації на кордоні з Росією, саркастично уточнив Гайдай.

"Нагадаю, що в нас найбільший кордон із Росією — це понад 700 км", — додав політик.

Нагадаємо, найманці ПВК "Вагнера", започаткованої Євгеном Пригожиним, зводять оборонну лінію в тилу на території Луганської області. При цьому підрозділи ЗС РФ, включно з вагнерівцями, продовжують здійснювати безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, намагаючись взяти під контроль велике місто Донецької області.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Кремль доручив ЗС РФ захопити Бахмут до кінця жовтня. За її словами, не варто недооцінювати російську армію, оскільки це сильний ворог, і сьогодні ЗСУ роблять усе можливе, щоб не допустити просування росіян уперед.