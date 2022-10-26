Хотят найти слабые стороны в обороне: ВС РФ проводят контратаки в Луганской области, — ОВА

В тоже время ВСУ не могут пойти в активное наступление, потому что в регионе сильные ливни. Из-за особенностей грунта землю очень сильно размыло, поэтому проехать военной технике тяжело.

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Российские войска пытаются проводить контратаки, чтобы найти слабые стороны в обороне Вооруженных сил Украины. Однако в основном ВС РФ минируют территорию и проводят артиллерийские обстрелы освобожденных территорий украинскими войсками. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В тоже время ВСУ не могут пойти в активное наступление, потому что в регионе начались сильные ливни. Из-за особенностей грунта землю очень сильно размыло, поэтому проехать военной технике тяжело.

"Ливни идут уже второй день и достаточно серьезные. Даже пройти тяжело, не то что проезжать какой-то техникой", — отметил гайдай.

Тем временем Россия подтянула в Луганскую область достаточное количество резервных войск, мобилизированных, заключенных.

"Для пополнения подразделений частных военных кампаний в Станицу Луганскую с территории России приехала очередная партия заключенных", — сказал Гайдай.

Напомним, 26 октября министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что из-за дождей наступление ВСУ в Херсонской области замедлилось. По его словам, сейчас украинская армия использует тактику освобождения территорий "километр за километром, шаг за шагом" и продолжит это делать.

25 октября Сергей Гайдай рассказал, что украинским военным очень тяжело продвигаться в Луганской области. Российские войска готовят плотную оборону в регионе — минируют берег реки Красная, взрывают маленькие и большие мосты. Кроме того, РФ отправила около 2000 "зеков" из Санкт-Петербурга, их используют, как "пушечное мясо".