ВС РФ вывезли из Попасной всех жителей, готовятся к обороне города, — Гайдай (видео)

На руинах населенного пункта оккупанты создают "крепость". Подобная судьба ожидает и другие населенные пункты региона, в частности, Северодонецк, Рубежное и Лисичанск, отметил глава ОВА.

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Российские войска вывезли всех людей из города Попасная вглубь Луганской области и готовятся к обороне, создавая "крепость" на руинах населенного пункта. Сам город россияне не намерены восстанавливать. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала "FREEДОМ".

"Вывезли всех людей из Попасной в Первомайск и вглубь Луганской области. Из города делают крепость, завозят туда блоки, укрепительные сооружения", — сказал он.

По его словам, подобная судьба ожидает и другие населенные пункты региона, в частности, Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Россия не намерена восстанавливать их, но попытается удержать.

Тем временем из-за погодных условий наступление украинских военных замедлилось, однако продвижение продолжается.

"В Луганской области, конечно, будет тяжело, потому что было время у российских оккупационных войск для того, чтобы подтянуть резервы и достаточно основательно все заминировать. Но тут еще погода не играет нам на руку, потому что ливни идут", — сказал глава ОВА.

Гайдай отметил, что проливные дожди в регионе заканчиваются и выразил надежду, что погода продержится в таком состоянии подольше, чтобы ВСУ могли быстрее освобождать территории.

Сергей Гайдай также рассказал, что все освобожденные населенные пункты Луганской области полностью уничтожены россиянами.

Напомним, 26 октября глава Луганской ОВА рассказал, что российские войска пытаются проводить контратаки. Однако в основном минируют территории и проводят артиллерийские обстрелы освобожденных сел.

25 октября Гайдай сообщил, что ВС РФ готовят плотную оборону в Луганской области. Оккупанты минируют берег реки Красная и завозят тысячи заключенный из российских тюрем для войны.