"Нас просто кинули на забій": під Сватовим у полон здалися два десятки окупантів (відео)

"Уловом" 92-ї бригади ЗСУ стали жителі Москви та Підмосков'я, які не захотіли ставати гарматним м'ясом і проклинають своїх командирів.

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7 листопада у Луганській області на Сватівському напрямку бійцям 92-ї бригади здався в полон 21 мобілізований росіянин, повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко. У бригаді розповіли, що серед окупантів більшість — жителі Москви та Московської області, здатися вони вирішили за своєю ініціативою, бо командування відправило їх на вірну смерть.

"Командування кидає. Ми — військовослужбовці 9-го полку, нас просто кинули на забій, — пояснили полонені. — Ми три доби не їли, не пили, жили в мокрих окопах. Свої ж по нам шмаляли. Зв'язку не було. Ми говоримо як є, без брехні".

За їхніми словами, вірити обіцянкам командування про те, що мобілізовані пройдуть курс навчання, вірити не можна: усіх одразу кидають на "передок" як гарматне м'ясо. При цьому в полоні з ними поводяться краще, ніж у своєму полку.

"Командування перше кидає корабель. Почався обстріл — вони втекли першими", — розповіли ті, хто здався.

Цаплієнко нагадав, що охочі здатися в полон російські військовослужбовці або їх рідні можуть звернутися на цілодобову "гарячу лінію" Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими за телефонами +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.

Раніше спікер угруповання військ "Схід" Збройних сил України Сергій Череватий розповів, що окупанти зазнають великих втрат у районі Бахмута, Авдіївки, Кремінної та Сватового. Щодня рахунок іде на сотні вбитих.

При цьому командування окупантів постійно кидає мобілізованих та ув'язнених у безнадійні атаки на позиції ЗСУ в районі Сватового та Кремінної, намагаючись пробити оборону. Внаслідок такої тактики шансів вижити на передовій в окупантів практично немає.

Нагадаємо, на тлі повідомлень про падіння бойового духу в лавах окупаційних військ і численних скарг російське керівництво вирішило підвищити суми виплат мобілізованим і добровольцям. Президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким окупантам гарантується одноразова виплата у розмірі 195 тис. рублів (приблизно $3 150 за офіційним курсом).