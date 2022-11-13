До Сватового та Кремінної менше 25 км: ЗСУ звільнили Макіївку на Луганщині, — ОВА (відео)

Судячи з відео, знятого українськими захисниками, село повністю зруйноване. На узбіччі видно розбиту техніку ворога.

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ЗСУ деокупували село Макіївка Сватівського району Луганської області. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.

Військові вже опублікували відео, зняте у селі, звільненому від ЗС РФ. На відео українські військові їдуть на БМП та знімають, на що перетворилося село за той час, поки в ньому стояли російські військові.

[ + – ] ЗСУ звільнили Макіївку в Луганській області

Більшість будинків зруйновано або сильно пошкоджено, на узбіччі видно розбиту техніку ворога. "Було нелегко", — йдеться у підписі до відео.

Раніше про ситуацію на Луганському напрямку розповідав голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Він зазначав, що ситуація на цьому напрямку була складною через погану погоду, яка ускладнювала просування ЗСУ.

Також повідомлялося, що на Сватівському напрямку ворог зазнає величезних втрат, оскільки мобілізованих росіян кидають у наступ без підтримки техніки. Пізніше ця інформація отримала підтвердження, коли родичі мобілізованих із Воронезької області стали скаржитися, що їх чоловіків та синів кинули на передову, а командування втекло. Один із військовослужбовців, якому вдалося вижити, Олексій Агафонов, розповів, що вночі 2 листопада весь батальйон привезли на лінію зіткнення і наказали окопуватись та утримувати лінію оборони.

"Нас викинули в посадки, сказали окопуватися, у нас на батальйон було 3 лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а до ранку почався обстріл — артилерія, "гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери одразу втекли. З 570 людей цілих 29, ще 12 поранено, решта — все", — зазначив росіянин.

А 7 листопада у Луганській області на Сватівському напрямку бійцям 92-ї бригади здався в полон 21 мобілізований росіянин. Більшість тих, хто здався, — жителі Москви та Московської області, здатися вони вирішили за своєю ініціативою, оскільки командування відправило їх на вірну смерть.