Мінські угоди: спікер Держдуми РФ запропонував влаштувати трибунал над Меркель та Олландом

В'ячеслав Володін вважає, що угоди 2014 року за посередництвом колишнього канцлера ФРН та експрезидента Франції дали час Україні на "мілітаризацію". Більше того, глави держав разом з українською владою нібито задумували розпочати світову війну.

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Визнання колишніх лідерів європейських країн Ангели Меркель та Франсуа Олланда про те, що підписання Мінських угод дали час Україні для того, щоб "стати сильнішими" мають бути використані як докази для міжнародного військового трибуналу. Таку думку 18 січня висловив речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

У своїй заяві Володін також згадав секретаря РНБО Олексія Данілова, який в інтерв'ю "Суспільне Новини" заявив про те, що українська влада готувала суспільство до війни з РФ.

"Підготовка йшла божевільна... Завдання було президента, завдання було Ради нацбезпеки та оборони підготувати суспільство до війни. Суспільство до війни було готове", — сказав Данілов.

У зв'язку з цим Володін дійшов висновку, що укладання Мінських угод надало час і можливість Україні на "мілітаризацію", тому початок повномасштабного збройного вторгнення Росії "виявився єдино правильним рішенням, ухваленим на випередження".

"Ця заява, а також одкровення Меркель та Олланда, що Мінські угоди були способом дати час Києву на мілітаризацію, вкотре підтверджують, наскільки реальною та серйозною була загроза для безпеки не лише мешканців Донбасу, а й громадян нашої країни", — наголосив Володін.

Спікер Держдуми переконаний, що визнання української влади та колишніх європейських лідерів мають бути використані як доказова база для міжнародного військового трибуналу, оскільки, за словами Володіна, вони задумували розпочати світову війну.

Нагадаємо, колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель 7 грудня в інтерв'ю виданню Die Zeit розповіла про те, що Мінські угоди 2014 року були спробою дати час Україні, що допомогло Києву стати сильнішим. За її словами, нинішня ситуація в Україні має вирішитись дипломатичним шляхом за столом переговорів. У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що стіл може і не знадобитися, бо капітуляцію Володимира Путіна можна ухвалити стоячи.

Спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін 21 листопада 2022 року зажадав, щоб президент України Володимир Зеленський після повномасштабної війни з Росією постав перед трибуналом. Така заява пролунала після публікації відео, на якому росіяни "здавались" у полон, а один із окупантів відкрив вогонь з автомата.