Путін програв газову війну з Європою: у чому помилилася Москва, — Politico

Чиновники зазначають, що в європейських сховищах до кінця березня залишиться понад 50% запасів природного газу. Згідно з прогнозами, Європа й наступного сезону зможе без особливих побоювань пережити найхолодніші місяці.

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Президенту РФ Володимиру Путіну не вдалося змусити Європу "замерзнути" цієї зими, оскільки країни ЄС змогли уникнути енергетичних загроз із боку Кремля. Цьому послужили два фактори: відносно м'яка зима та європейські газові сховища, які були заповнені більш ніж наполовину. Про те, як Росія програла "газову війну" з Євросоюзом, ідеться в матеріалі видання Politico від 15 лютого.

Оглядачі зазначають, що попри скорочення постачання російського газу, економіка країн ЄС переживе найхолодніші місяці без серйозної шкоди — і, схоже, вони будуть готові розпочати наступну зиму цілком упевнено. Кілька місяців тому були побоювання, що цієї зими виникне дефіцит енергоносіїв через перебої в постачанні російськими трубопроводами. Проте поєднання щодо м'якої погоди, збільшення імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ), а також значного зниження споживання газу призвело до того, що в європейських газових сховищах до кінця березня залишиться 50 млрд кубометрів газу.

"Значною мірою успіх пояснюється м'якими погодними умовами й тим, що Китай залишив ринок. Але зниження попиту, а також політика накопичення та робота з інфраструктурою надали значну допомогу", — зазначив співрозмовник видання.

Завершення зимового опалювального сезону з більш ніж 50% запасами ємності сховищ ЄС, що становить близько 100 млрд кубометрів, усуває будь-які побоювання, що затяглися, щодо нестачі газу в короткостроковій перспективі. Це також послаблює побоювання щодо енергетичної безпеки Європи напередодні наступної зими, наголосили експерти.

Європейська комісарка у сфері енергетики Кадрі Сімсон заявила, що позитивні цифри й оптимістичні прогнози свідчать про те, що Європа виграла першу битву в "енергетичній війні" з Росією.

Нагадаємо, на початку січня ціни на газ рекордно обвалилися. За даними лондонської біржі ICE, 5 січня цінова позначка опустилася нижче за $700 за тисячу кубометрів, водночас аналітики зазначили, що газ почав дешевшати з другого тижня грудня 2022 року.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну лідери Євросоюзу неодноразово заявляли, що хочуть скоротити залежність від російських енергоносіїв або повністю відмовитися від них. Зокрема уряд Німеччини повідомив, що з 1 січня 2023 року країна взагалі не отримує російську нафту трубопроводом.