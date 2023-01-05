Ціни на газ у Європі рекордно обвалилися вперше з початку війни: що відбувається

У Європі зима 2023 року може виявитися однією з найтепліших за останнє десятиліття, що допоможе послабити енергетичну кризу, яка виникла після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Біржові ціни на газ у Європі вранці у четвер, 5 січня, опустилися нижче за $700 за тисячу кубометрів. Це сталося вперше з вересня 2021 року, свідчать дані лондонської біржі ICE.

[ + – ] Газ у Європі стрімко дешевшає Фото: Secrets of the ice

За інформацією видання Bloomberg, вартість природного газу в Європі знижується на тлі занадто теплої погоди, через що падає попит на "блакитне паливо". На сьогодні ціни на паливо знизилися до довоєнного рівня.

Водночас зазначається, що газ дешевшає ще з другого тижня грудня 2022 року. Така ситуація сприяла деякому послабленню енергетичної кризи в Європі на тлі повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. Bloomberg пише: якщо не відбудеться різкого подорожчання, то низькі ціни на газ допоможуть послабити інфляцію, що росте на європейському континенті.

Це допоможе Європі витримати будь-які похолодання наприкінці зими та скоротити дефіцит поставок із Росії.

Ситуація з газом у Європі

Станом на 4 січня 2023 року, як заявив представник Єврокомісії Тім Макфі, європейські сховища заповнені газом приблизно на 84%. За його словами, Євросоюз планував заповнити свої газосховища на 80% до листопада, але мета була значно перевищена: в останній місяць осені 2022 року ЄС заявляв, що його газосховища заповнені майже на 96%.

Нагадаємо, Європа продовжує позбавлятися залежності від російських енергоресурсів після початку повномасштабної війни в Україні. Так, із 1 січня 2023 року російську нафту по трубопроводу більше не отримує Німеччина. Раніше 55% усього імпорту газу, 50% імпорту вугілля та 35% імпорту нафти в країну припадало саме на Росію.

Також повідомлялося, що через міжнародні санкції обсяги поставок сирої нафти з Росії впали до найнижчого рівня за 2022 рік. Щоб якось компенсувати фінансові збитки від обмежень ЄС, Москва намагається домовитися про збільшення поставок палива в Туреччину, Індію і Китай.