Росія втрачає вплив у Європі: хто з країн відмовився від нафти агресора

Уряд Німеччини зазначає, що раніше 55% всього імпорту газу, 50% імпорту вугілля та 35% імпорту нафти в країну припадало саме на Росію.

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На тлі війни в Україні країни Європейського Союзу неодноразово заявляли, що хочуть скоротити залежність від російських енергоносіїв або взагалі відмовитися від них. Але станом на 1 січня 2023 року взагалі не отримує російську нафту трубопроводом лише Німеччина. Про це повідомляє Федеральний уряд Німеччини.

" Ще один важливий крок на шляху до кліматичного та кризового постачання енергії", — йдеться в повідомленні.

Уряд Німеччини також зазначає, що раніше 55% всього імпорту газу, 50% імпорту вугілля та 35% імпорту нафти в країну припадало саме на Росію.

Зазначимо, що про намір припинити імпорт російської нафти у Німеччині заявляли ще у червні 2022 року. Заступник міністра фінансів країни Йорг Кукіс тоді говорив, що Німеччина зосередиться на розвитку законодавства у сфері відновлюваних джерел енергії.

Ембарго на російську нафту

З 5 грудня 2022 року діє нафтове ембарго на постачання російської нафти до Європи. Ціну на нафту з РФ обмежили близько 60 доларів за барель.

Це означає, що країни Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою лише в тому випадку, якщо вона була куплена за граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонено закупівлю російських нафтопродуктів.

Тим часом інжинірингова компанія з Франції GTT оголосила про припинення роботи в Росії. На думку аналітика енергетичних ринків Максима Білявського, тепер агресор буде остаточно заблокований у частині LNG-інфраструктури та флоту з перевезення скрапленого природного газу. Крім того, як зазначив Білявський, буде розірвано довгострокові контракти на приблизно 11,2 млрд куб.м природного газу/рік,

Також повідомлялося, що через міжнародні санкції обсяги поставок сирої нафти з Росії впали до найнижчого рівня за 2022 рік. Щоб якось компенсувати фінансові збитки від обмежень ЄС, Москва намагається домовитися про збільшення поставок палива до Туреччини, Індії та Китаю.