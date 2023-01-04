Проблеми Росії не закінчуються: експорт нафти з РФ впав тепер не лише через санкції

Щоб якось компенсувати фінансові збитки від обмежень ЄС, Москва намагається домовитися про збільшення поставок палива до Туреччини, Індії та Китаю.

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Через міжнародні санкції обсяги поставок сирої нафти з Росії впали до найнижчого рівня за 2022 рік. Різке зниження відбулося останні чотири тижні, тобто проблеми з поставками "чорного золота" виникли у РФ ще наприкінці минулого року. І, крім санкцій, вплинула на це ще й погода, повідомляє видання Bloomberg.

Наприклад, порт у селищі Козьміно у Приморському краї не використовувався близько 11 днів в останній місяць 2022 року, і був закритий для навантаження нафти через потужний шторм.

"Морський експорт російської нафти знизився приблизно на 117 000 барелів на день, до 2,615 мільйона барелів", — кажуть економічні аналітики.

У Москві вже намагаються компенсувати фінансові втрати та пропонують Туреччині, Індії та Китаю купувати у країни-агресора більший обсяг нафти. Водночас, за даними Bloomberg, якщо врахувати накладені на РФ обмеження щодо постачання нафти виходить, що постачання скорочуються втретє тільки за минулий місяць.

Нагадаємо, 1 січня посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що за підсумками 2022 року країни Європейського Союзу на 90% скоротили постачання "чорного золота" із РФ. Також дипломат додав, що Москва може продавати нафту іншим країнам, але за зниженою вартістю.

Тим часом президент РФ Володимир Путін на тлі збитків через санкції 30 грудня 2022 року дозволив покупцям природного газу з так званих "недружніх" країн оплачувати борги в іноземній валюті, частково скасувавши вимогу про оплату тільки в рублях.